Nume de băieți: 6 cele mai frumoase nume

Dacă aștepți un băiat și nu știi cum să alegi un nume frumos și eufonic, poți consulta lista cu șase nume rare care vor aduce fericire copilului.

Damir este un nume comun în limbile slave de sud, uneori în Asia Centrală. Este format din două cuvinte: verbul “date” și baza nominativă “pace”. Numele este foarte comun la sârbi și folosit la ucraineni, înseamnă – cinstit, conștiincios. Damir din copilărie are o ocazie rară de a se exprima liber în ochii celorlalți. Acest lucru îl poate face în detrimentul proprietăților personale: onestitate, loialitate și corectitudine. Judecător excelent al oamenilor, natură pasională și creativă. Damir din tinerețe are un plan de viață clar și îl respectă cu strictețe. Mulțumită a ceea ce viața lui este formată așa cum își dorește.

Rodion – nume masculin menționat pentru prima dată în Grecia antică. Prin intermediul limbii slavone bisericești, a intrat în uzul Rusiei Kievene. La început, doar clericii aveau dreptul să poarte un astfel de nume, apoi a trecut treptat la reprezentanții nobilimii. Și abia apoi oamenii obișnuiți puteau numi astfel de băieți. Înlocuitorul pentru acest nume este considerat un călugăr sfânt – Rhodes, care a petrecut mulți ani ca pustnic pe insula grecească cu același nume. Rodion are un caracter calm și echilibrat, caracterizat, de asemenea, prin generozitate și bunăvoință. În relația cu ceilalți, el este întotdeauna receptiv, atent și gata să ajute pe cineva. Un om cu acest nume este răbdător, dar poate fi strict și judicios. În același timp, foarte energic și optimist. Rodion este de încredere și responsabil, încrezător în sine și neînfricat. Oamenii din jurul lui sunt foarte îndrăgiți și îl respectă pe Rodion.

Serafim – nume este de origine latină, apărând pentru prima dată în Imperiul Roman. În Biblie, serafimii erau numiți îngeri înaripați. Numele este folosit și foarte venerat atât de catolici, cât și de credincioșii ortodocși. De asemenea, numele feminin Serafima este derivat din acesta. Băiețelul crește foarte bine educat și muncitor, astfel încât poate ajunge la înălțimi ieșite din comun în viață. Deși celorlalți li se poate părea că este pur și simplu mereu norocos. Serafim este curios, inteligent, are o memorie bună. Se implică activ în sport. La vârsta adultă devine încrezător în sine, dar fără aroganță, foarte sociabil și pozitiv. Se spune despre astfel de oameni – sufletul companiei, dar el preferă o societate liniștită.

Timur înseamnă “fier” în traducere din limba turcă. În limba osețiană există o altă variantă a numelui – Taimuraz, care înseamnă “alan de fier”. Timur are o minte analitică, datorită căreia devine un om de mare succes. Încă din copilărie, este foarte încăpățânat și determinat. Timur este un bărbat imperios, la femei apreciază tandrețea și seducția, în același timp inteligența și prestanța. Flashinessul, ignoranța și dezechilibrul îl resping pe Timur de la o astfel de femeie.

Kamil – este format din numele de familie latin Camillus. Kamil este o persoană serioasă, responsabilă și foarte educată, care îi respectă pe ceilalți. Amabil și plăcut în comunicare, are gust estetic și maniere rafinate. Kamil are o mulțime de prieteni, deoarece este cinstit și nobil. Încă din copilărie, băiatul este foarte mobil, energic și capabil. Iubește sportul și se străduiește pentru realizări înalte. Întotdeauna are o educație superioară de calitate, uneori mai mult de una. Kamil este un bărbat foarte reușit și atractiv, așa că se bucură de succes cu sexul opus.

Mark este un nume latin care provine de la Marte, zeul războiului, patronul oamenilor și al animalelor. Semnificația numelui Mark rezidă în puterea, încrederea și inteligența sa incredibilă. Mark crește și devine un băiat foarte capabil, mai ales față de științele exacte. El este un arheolog al lumii intelectuale. Prin urmare, ca adult, el atinge adesea înălțimi incredibile în toate domeniile vieții. Posedă capacitatea de a influența oamenii și opinia publică. Caracterul lui Mark este complet masculin, așa că, cu femeile, nu caută relații frivole. El alege cu atenție un cuplu, concentrându-se imediat pe crearea unei familii puternice și fericite.

