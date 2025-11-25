O dronă de tip Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova și a intrat în România. Autoritățile verifică zona de survol

O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de sud, anunță Poliția de Frontieră.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, dispozitivul a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat spre frontiera de stat în zona cuprinsă între localitățile Colibași și Vadul lui Isac din raionul Cahul. Drona a traversat ulterior în spațiul aerian românesc.

Partea română a fost informată imediat despre incident.

În baza acestor informații, autoritățile din Republica Moldova au inițiat procedurile prevăzute de legislație. Zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, însă până în acest moment nu au fost identificate obiecte care să prezinte riscuri pentru populație.

Instituțiile responsabile continuă monitorizarea situației.