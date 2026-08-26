Vasile Tofan: Cred că până la sfârșitul anului energia electrică nu se va scumpi

Premierul Tofan susține că, în pofida deficitului de energie din regiune și a creșterilor recente de preț, tarifele pentru consumatori nu ar trebui să se majoreze până la sfârșitul anului, dacă piața se stabilizează. Totuși, Tofan a subliniat, în cadrul emisiunii „Pe față”, că decizia privind stabilirea tarifelor aparține ANRE.

„ – La ce majorări să ne așteptăm?

– Acolo există o noutate proastă și una bună. O noutate proastă este, evident, că Dunărea a secat foarte mult și este deficit de energie în toată regiunea, iar din această cauză au crescut prețurile.

O noutate bună este că noi am investit de-a lungul anilor foarte mult în regenerabile și producem multă energie aici, în Moldova.

De aceea, nu vreau să intru pe teritoriul regulatorului, ANRE, pentru că ei stabilesc prețurile până la sfârșit. Așa este mecanismul și este corect să fie așa.

Dar, dacă mă întrebați pe mine, ca premier, dacă vom avea scumpiri până la sfârșitul anului sau nu, eu cred că nu vom avea scumpiri, dar vreau să vedem cum va evolua prețul la energie. Evident, dacă lucrurile se temperează un pic, aceste creșteri bruște pe care le-am avut în ultimele săptămâni nu ar trebui, totuși, să afecteze tariful final”, a declarat Tofan.