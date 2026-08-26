Aglomerație la vama Sculeni: Zeci de mașini așteaptă să iasă din țară

Poliția de Frontieră anunță că, la această oră, la postul vamal de frontieră Sculeni se înregistrează trafic intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

„La această oră, în postul vamal de frontieră Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze, în măsura posibilităților, pentru traversarea frontierei prin posturile vamale Costești, Leova sau Cahul. Vă rugăm să manifestați înțelegere și răbdare. La orice schimbare a situației, vom reveni cu actualizări”, se arată într-un comunicat.