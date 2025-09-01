O hartă de la o reuniune militară rusă indică până unde vrea Putin să ajungă

Într-un videoclip publicat de Ministerul Apărării, care prezintă o prezentare a șefului Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, a fost observată o hartă pe care Ucraina este reprezentată fără acces la Marea Neagră. Prezentarea a avut loc pe 30 august și a fost dedicată rezultatelor campaniei de primăvară-vară din 2025.

Harta a fost afișată în primul minut (0:15) al videoclipului. Aceasta este atârnată în spatele lui Gherasimov, lângă ușă. Aceasta prezintă Ucraina și o parte a Rusiei, cu regiuni orientate spre mare. În momentul în care este afișată harta, șeful Statului Major General spune că trupele ruse își continuă activ ofensiva „aproape de-a lungul întregii linii a frontului”.

Pe hartă, teritoriul Ucrainei este reprezentat în interiorul granițelor care îl privează de coasta maritimă. Pe lângă regiunile RPD, RPL, Zaporijia și Herson, care au devenit deja parte a Rusiei, granițele actuale exclud și regiunile Odessa și Nicolaev.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în noiembrie 2023 că Odessa este un „oraș rusesc” și că teritoriile de la Marea Neagră și Crimeea nu au avut niciodată nicio legătură cu Ucraina.