Meteo 8 februarie 2026: De la ploi și ghețuș R. Moldova trece la răcirea bruscă a vremii

Cerul va fi noros, cu intervale de cer variabil spre finalul perioadei. În cursul nopții, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ploaie, ziua fără precipitații esențiale.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), izolat se va forma ceață slabă. Pe parcursul zilei se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș.

Vântul va sufla din nord, slab până la moderat.

În centrul țării va fi mai cald decât sâmbătă, minima fiind de 0°𝐂.

Și la sud va fi o vreme predominant cu valori pozitive și cer noros:

La nord însă, se așteaptă lapoviță slabă și -1°𝐂.

De mâine însă intră în vigoare Codul galben de scădere a temperaturii medii zilnice a aerului.