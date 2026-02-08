Maia Sandu: Accesul minorilor la rețelele sociale ar putea fi limitat

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că siguranța copiilor în mediul online a devenit o problemă tot mai serioasă și că este nevoie de o discuție publică amplă despre posibila limitare a accesului minorilor la rețelele sociale.

Șefa statului a declarat că, în prezent, nu există o soluție simplă sau imediată pentru protejarea copiilor în spațiul digital, însă efectele utilizării excesive a platformelor online asupra sănătății mintale sunt tot mai vizibile.

Potrivit acesteia, expunerea prelungită la rețelele sociale poate afecta somnul, capacitatea de concentrare și echilibrul emoțional al copiilor.

„Este o soluție pe care vreau s-o discutăm”, a subliniat Maia Sandu, menționând că astfel de inițiative sunt analizate și în alte state, unde se ia în calcul restricționarea accesului la rețelele sociale până la o anumită vârstă.

Președinta a precizat că excluderea totală a copiilor din mediul online nu este realistă, însă autoritățile trebuie să identifice mecanisme prin care prezența acestora să fie mai sigură. În acest context, ea a vorbit despre necesitatea implicării părinților, a specialiștilor din educație și sănătate, dar și a instituțiilor statului.

Totodată, Maia Sandu a criticat marile platforme digitale pentru lipsa de responsabilitate față de utilizatorii minori, subliniind că acestea dispun de suficiente date pentru a aplica măsuri de protecție mai eficiente. Șefa statului a remarcat că Republica Moldova, fiind o țară mică, nu poate impune singură reguli giganților tehnologici, motiv pentru care subiectul trebuie abordat și la nivel internațional.

Discuțiile privind limitarea accesului minorilor la rețelele sociale urmează să fie continuate, fără ca, deocamdată, să fie anunțată o decizie concretă sau un termen clar pentru eventuale măsuri legislative.