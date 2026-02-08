Internațional

Portughezii votează duminică pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale

Portughezii au început să voteze, duminică dimineaţă, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care îl opune pe socialistul Antonio José Seguro, mare favorit, liderului de dreapta André Ventura.

După o campanie electorală puternic perturbată de intemperiile care au lovit ţara în ultimele două săptămâni, secţiile de votare s-au deschis la ora 08:00 (ora locală şi GMT) pentru 11 milioane de alegători din Portugalia şi din străinătate.

Primele prognoze sunt aşteptate la ora 20:00.

Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a ieşit în frunte în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia. 

În cele cinci decenii de când Portugalia a renunţat la dictatura fascistă, alegerile prezidenţiale au necesitat o singură dată, în 1986, al doilea tur, ceea ce evidenţiază cât de fragmentat a devenit peisajul politic odată cu ascensiunea dreptei şi dezamăgirea alegătorilor faţă de partidele mainstream.

Preşedinţia este o funcţie în mare parte ceremonială în Portugalia, dar deţine unele puteri cheie, inclusiv, în anumite circumstanţe, aceea de a dizolva Parlamentul, de a convoca alegeri parlamentare anticipate şi de a respinge legi.

