Serviciul Vamal testează un nou mecanism de control la frontieră

Serviciul Vamal testează, în regim pilot, un nou mecanism de control la frontieră, bazat pe analiza în timp real a imaginilor generate de scanarea unităților de transport. Sistemul este implementat la postul vamal Tudora și are scopul de a spori eficiența verificărilor, de a reduce riscurile de fraudă și de a accelera reacția în cazurile suspecte.

Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a verificat rezultatele testării și eficiența noului mecanism implementat în regim pilot pentru modernizarea controlului vamal.

Sistemul este testat la postul vamal de frontieră Tudora, unde a fost instalat recent un scaner mobil. Potrivit instituției, mecanismul reprezintă un pas în procesul de digitalizare și optimizare a verificărilor la frontieră.

Proiectul presupune operaționalizarea, în cadrul Centrului de monitorizare video al Serviciului Vamal, a două stații specializate care permit analiza în timp real a imaginilor generate în procesul de scanare a unităților de transport.

Astfel, pe lângă controlul efectuat direct în postul vamal, imaginile sunt verificate suplimentar de operatori specializați. Aceștia corelează datele rezultate din scanare cu informațiile disponibile în sistemele instituționale și cu rezultatele analizei de risc.

Potrivit Serviciului Vamal, această abordare adaugă un nivel suplimentar de siguranță și acuratețe în procesul de control. Totodată, mecanismul ar urma să contribuie la identificarea mai rapidă a eventualelor neconformități și la reducerea riscurilor asociate fraudelor și tentativelor de contrabandă.

Instituția mai precizează că sistemul permite o reacție operațională mai promptă în cazurile cu risc, inclusiv atunci când sunt depistate discrepanțe între datele declarate și conținutul real al încărcăturilor.

În perspectivă, noul mecanism urmează să fie extins la toate posturile vamale dotate cu scanere și integrat într-un concept de control bazat pe tehnologii informaționale, analiza datelor și monitorizarea în timp real.

În acest model, funcționarii vamali implicați vor putea realiza controlul la distanță, folosind simultan imaginile provenite din scanare, datele din sistemele informaționale ale instituției și informațiile obținute prin supravegherea video.

Prin această inițiativă, Serviciul Vamal urmărește consolidarea unui model de control orientat spre eficiență, prudență operațională și facilitarea unui comerț legitim și predictibil.