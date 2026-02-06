VIDEO: Ucrainenii lovesc puternic pe teritoriul Rusiei: Guvernatorul rus este disperat și anunță pagube extrem de grave

Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, situat în apropierea frontierei, a declarat vineri dimineaţa guvernatorul rus al regiunii, potrivit Reuters.

Guvernatorul a convocat o ședință de urgență

Vyacheslav Gladkov, într-un videoclip postat pe Telegram după miezul nopţii, a declarat că oficialii oraşului ţineau o şedinţă de urgenţă pentru a elabora un plan de acţiune.

❗️🇷🇺Belgorod is under missile attack. There are reports of power outages and water supply problems in the city. pic.twitter.com/ppftKNd21b— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 5, 2026

”Din păcate, nu vă pot spune bună seara, dragi prieteni”, a spus Gladkov în videoclipul înregistrat în întuneric aproape total.

”Inamicul a bombardat oraşul civil Belgorod. Toată lumea ştie că nu avem ţinte militare. Au fost provocate pagube grave. Am ieşit să mă uit în jur”, a mai afirmat el.

Rușii au rămas în beznă

O postare pe canalul neoficial rus de Telegram Mash, care are surse în serviciile de securitate, a afirmat că rachetele au lovit oraşul situat la aproximativ 40 km de graniţa cu Ucraina şi că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele cartiere.

Forţele ucrainene au atacat în mod regulat Belgorodul şi zonele învecinate din regiune de la invazia Rusiei din februarie 2022.

Belgorod serious damage situation pic.twitter.com/99R5co86ny— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 5, 2026