O echipă de agenţi de informaţii, procurori şi poliţişti condusă de ministrul justiţiei va ancheta legăturile dintre Polonia și infractorul sexual american Epstein

Ministrul polonez al justiţiei, Waldemar Zurek, a anunţat joi că a fost numit în fruntea unei echipe compuse din agenţi ai serviciilor secrete, procurori şi ofiţeri de poliţie a căror misiune va fi de a investiga legăturile dintre Polonia şi infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Anunţul său a venit după ce Departamentul de Justiţie al SUA a publicat, vineri, milioane de documente noi care au scos la iveală legăturile dintre presupusul proxenet, care a murit în închisoare înainte de a fi judecat, în 2019, şi numeroase personalităţi influente.

„După cum ştiţi din presă, cercul lui Epstein includea polonezi”, le-a declarat Zurek joi reporterilor.

El a menţionat că autorităţile poloneze erau la curent cu identitatea celor două persoane – „o poloneză şi un polonez” -, fără a oferi detalii suplimentare.

Ministrul justiţiei a mai explicat că echipa sa va stabili dacă activităţile în care a fost implicat Jeffrey Epstein şi reţeaua sa din Polonia justifică investigaţii suplimentare, în special în cazul descoperirii de victime poloneze.

Pentru moment, „nicio victimă a acestor practici nu a ieşit la iveală (…), dar ştim că recrutarea de femei poate implica şi minore”, a precizat el.

Activitatea echipei sale ar putea duce la crearea unei comisii oficiale care să poată „solicita anumite documente clasificate din Statele Unite”, în cadrul unei potenţiale anchete, a mai indicat ministrul polonez al justiţiei.

Prima reuniune a echipei poloneze de anchetă privind „dosarele Epstein” este programată pentru săptămâna viitoare şi aproape toţi membrii acesteia au fost deja aleşi.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că Polonia va examina legăturile dintre finanţatorul american căzut în dizgraţie şi serviciile de informaţii ruseşti; acest anunţ a fost întâmpinat cu ironie de Rusia, aminteşte AFP.