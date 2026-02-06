Chișinăul, sub chiciură și polei: Unde poți suna dacă te-ai blocat pe drum din cauza ghețușului. Serviciile municipale, mobilizate non-stop

Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pe străzile capitalei, unde se intervine continuu din cauza chiciurii și a poleiului persistent, format pe fondul diferențelor de temperatură.

„Toate serviciile municipale și preturile intervin pe străzile capitalei

Echipele lucrează practic fără oprire.

Se intervine atât mecanizat, cât și manual, acolo unde autospecialele nu pot ajunge.

Afară continuă să se mențină chiciura, iar din cauza diferențelor de temperatură se formează polei persistent.

Prioritar, muncitorii intervin pe arterele principale, pe căile de acces către grădinițe și spitale, stații și suburbii.

Au fost aprovizionate cu nisip și material antiderapant acele locuri special amenajate, de unde cetățenii pot lua și interveni în caz de necesitate.

De asemenea, Primăria a continuat să ofere material antiderapant suburbiilor, pentru a facilita intervențiile pe străzi.

Serviciile municipale rămân mobilizate în teren.

Elevii continuă să învețe și astăzi în regim online, iar meteorologii avertizează că atât astăzi, cât și mâine, vremea va rămâne instabilă.

Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să fie extrem de prudenți în deplasări.

Supravegheați copiii.

Rugăm persoanele de vârsta a treia, precum și pe toți cei care nu au o necesitate stringentă, să evite deplasările și să rămână acasă.

În cazul unor situații problematice, apelați Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau la numărul unic de urgență 112”; se arată într-un comunicat emis de reprezentanții Primăriei.