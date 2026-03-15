O nouă tabără de gestionare a crizei de poluare a Nistrului, amenajată la Unguri. Militarii și salvatorii au instalat noi baraje absorbante

Trei baraje noi de absorbție a poluanților au fost instalate, sâmbătă, de autorități pe râul Nistru. Ministerul Apărării anunță că o tabără de gestionare a crizei a fost amenajată în zona satelor Unguri și Arionești, acolo unde militarii și salvatorii au instalat două baraje.

Cel de-al treilea a fost instalat în zona stației de captare a apei din satul Cosăuți, raionul Soroca.

„Deși prezența substanțelor petroliere este atestată momentan în zona de nord, am început evaluarea preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău. Colaborăm strâns cu specialiștii din Moldova și România pentru a stabili următorii pași și zonele de intervenție cu eficiență maximă”, se arată într-un nou mesaj al ministrului Mediului, Gheorghe Hajder.

Amintim că, de sâmbătă, orașul Bălți și raioanele Soroca, Florești și Sângerei au rămas fără apă livrată din Nistru, prin apeductul Soroca – Bălți, după ce activitatea stației de captare de la Cosăuți a fost sistată. Măsura a fost luată din cauza scurgerii poluanților în râul Nistru și va fi menținută până la o confirmare a calității apei.

În aceste condiții, primăriile și furnizorii sunt chemați să verifice rezervele de apă potabilă disponibile, să identifice surse alternative de aprovizionare, acolo unde este necesar, și să asigure prioritate pentru instituțiile critice, precum spitalele, școlile și instituțiile sociale.

De asemenea, pentru protejarea ecosistemului și prevenirea eventualelor riscuri, pescuitul este interzis până în 1 aprilie pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari.