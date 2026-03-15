Un indicator rutier a apărut pe șoselele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor

Un nou indicator rutier apare tot mai des pe drumurile din Europa, însă mulți șoferi încă nu îi cunosc semnificația sau regulile pentru utilizarea benzii la care se referă.

Este vorba despre un romb alb, simbol care indică benzile dedicate vehiculelor cu grad mare de ocupare. Acest semn este folosit de mult timp în Statele Unite ale Americii și Canada, iar versiunea cu fundal albastru reprezintă o dezvoltare mai nouă care se răspândește rapid și pe drumurile europene.

Indicatorul semnalează o bandă rezervată – adesea cea din stânga – pe care nu toate vehiculele au voie să circule. Ea poate fi utilizată doar de anumite categorii de vehicule, în special de cele care transportă mai mulți pasageri. De regulă, sunt permise mașinile cu cel puțin două persoane la bord (șoferul și cel puțin un pasager), dar și transportul public, taxiurile, vehiculele electrice sau cu emisii foarte scăzute.

Atunci când indicatorul nu este instalat permanent, ci apare pe un panou luminos, banda devine rezervată doar în momentul în care dispozitivul este activat. Ca și în cazul altor restricții de trafic, vehiculele de urgență și forțele de ordine sunt, în mod natural, exceptate de la interdicție. În unele situații, semnul este însoțit de informații suplimentare care clarifică modul de utilizare, cum ar fi intervalele orare în care banda este rezervată sau numărul minim de pasageri necesari (de exemplu, 2+ sau 3+ persoane în vehicul).

Ce amenzi riscă șoferii în Franța sau Spania

Acest tip de semnalizare este în prezent răspândit în special în Franța, unde a fost introdus inițial experimental, înainte de a fi adoptat permanent. În ultimele luni, sistemul s-a extins și în alte țări europene, inclusiv Germania și Spania.

În Spania, autoritățile au intensificat campaniile de informare pentru șoferi, în parte din cauza numărului mare de amenzi aplicate. Dacă în Franța folosirea necorespunzătoare a benzii poate costa până la 135 de euro, în Spania amenda poate ajunge la 200 de euro. În plus, șoferii pot fi identificați ușor datorită camerelor video de înaltă rezoluție instalate deasupra benzilor dedicate.

În Italia, aceste indicatoare nu sunt încă prevăzute în Codul Rutier, însă introducerea lor în viitor nu este exclusă. Benzile HOV sunt considerate un instrument util pentru reducerea aglomerației în orele de vârf și pentru limitarea poluării urbane, deoarece încurajează carpoolingul (călătoria în comun cu mai mulți pasageri) sau utilizarea vehiculelor cu emisii reduce.