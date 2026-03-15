VIDEO: Un important hub de rezervoare de petrol din Emiratele Arabe Unite, lovit de o dronă

Unele operațiuni de încărcare a petrolului au fost suspendate într-un port din Emiratele Arabe Unite (EAU) după ce o dronă interceptată a provocat un incendiu major.

Biroul de presă al Emiratelor a precizat că incendiul de la portul Fujairah, un important centru de depozitare și tranzacționare a petrolului, a izbucnit după ce resturi au căzut în urma interceptării dronei.

Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime, scrie The Guardian.

Rafinăria de la Ruwais, din EAU, una dintre cele mai mari din lume, şi-a suspendat marţi, 10 martie, producţia, în urma unui atac cu dronă în zonă, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Iranul ripostează în războiul lansat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel, ţintind interese americane în regiune, dar şi infrastructuri civile – energetice şi portuare.

This is the world's second-largest bunkering hub (after Singapore) and a key oil export terminal.



Dozens of millions of barrels are stored here, servicing international traders and tankers.

Instalaţia de la Ruwais – operată de compania maţională Adnoc- a fost nevoită să-şi întrerupă activitatea ca măsură de ”precauţie”, a declarat AFP o sursă apropiată dosarului, scrie News.

Între timp, autoritățile din EAU au arestat mai multe persoane acuzate că au publicat online clipuri cu sisteme de apărare aeriană interceptând atacuri, precum și materiale false generate cu inteligență artificială.

Turiștii blocați în Dubai trebuie să știe riscurile la care se expun dacă filmează atacurile cu drone sau rachete și le distribuie online. Legea prevede amenzi de zeci de mii de dolari și pedepse cu închisoarea.

Autoritățile transmit un avertisment ferm pentru cei care postează frecvent pe rețelele sociale: filmarea sau distribuirea imaginilor cu atacuri militare poate avea consecințe serioase, inclusiv amenzi mari sau chiar închisoare.

„Videoclipuri și imagini vechi, care prezintă incidente de incendiu din trecut din Dubai, circulă pe rețelele sociale. Acest conținut este înșelător și nu reflectă situația actuală. Publicul și mass-media sunt îndemnate să se bazeze exclusiv pe surse oficiale pentru informații corecte și să se abțină de la distribuirea materialelor neverificate. Vor fi luate măsuri legale împotriva celor care publică sau republică astfel de conținut în încălcarea legislației din Emiratele Arabe Unite”, au transmis autoritățile, prin intermediul presei.