Asasinii şi spionii lui Vladimir Putin, daţi de gol de Google Translate

O unitate de elită creată de Rusia pentru asasinate și operațiuni de spionaj internațional a fost compromisă după ce unul dintre agenți a folosit Google Translate, oferind FBI informațiile necesare pentru a demasca planurile secrete ale Kremlinului.

Centrul 795 reprezintă una dintre structurile ultrasecrete ale Rusiei, creată pentru a combina misiuni de spionaj și asasinate politice cu operațiuni militare sofisticate. Format din agenți de elită ai GRU și FSB, unitatea a fost gândită să acționeze complet în umbră, să colecteze informații sensibile și să elimine opozanți ai Kremlinului în întreaga lume, fiind concepută ca o adevărată „armată din umbră” a statului rus.

Centrul 795, gruparea de elită a Kremlinului

Centrul 795 a fost înființat după mai multe operațiuni eșuate ale Unitatea 29155 a GRU, implicată în tentativa de otrăvire a lui Serghei și Iulia Skripal, în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru și în alte asasinate și atacuri în Europa.

Spre deosebire de structura precedentă, Centrul 795 raporta direct Statului Major General al Rusiei și combina atribuții diverse, de la asasinate și sabotaj până la strângere de informații și supraveghere, funcționând ca un instrument extrem de versatil și greu de detectat, relatează Insider.

Principalul său finanțator este miliardarul Andrei Bokarev, proprietar al conglomeratului Transmasholding, activ în domeniul armamentului și transportului feroviar, care și-a folosit resursele pentru a crea o unitate privată capabilă să acționeze cu eficiență maximă în afara oricăror limite legale. Bazele unității se află în același complex militar-industrial unde se găsește și sediul administrativ al Concernului Kalașnikov, controlat parțial de statul rus prin Rostec, ceea ce i-a oferit unității acces la infrastructura și resursele strategice necesare.

Recrutarea și operațiunile

În primele faze ale războiului din Ucraina, unitatea a avut rolul de a colecta informații despre pozițiile trupelor ucrainene de elită și despre sistemele Himars primite de ucraineni, pentru ca acestea să fie ulterior atacate cu rachete sau drone. Procesul de selecție pentru candidați era extrem de riguros, iar salariile reflectau nivelul de responsabilitate: agenții obișnuiți primeau aproximativ 7.800 de dolari pe lună, în timp ce comandantul unității, Denis Fisenko, un veteran al unității Alfa, câștiga în jur de 40.000 de dolari lunar.

Agent arestat pe aeroport

Întregul sistem a fost compromis, însă, după arestarea agentului Denis Alimov pe Aeroportul Internațional El Dorado din Bogota, eveniment care a scos la iveală metodele și planurile unității.

La prima vedere, Denis Alimov părea un simplu turist rus, dar în realitate el coordona o rețea internaţională de agenți însărcinați să elimine disidenți politici, iar FBI îl monitoriza de mai bine de un an, inclusiv prin supravegherea conversațiilor sale cu asasinii recrutați.

În timpul acestor comunicări, Alimov a ales să folosească Google Translate, ceea ce a permis agenților americani să intercepteze și să analizeze mesajele în timp real, descoperind astfel detalii cruciale despre operațiunile planificate.

Denis Alimov preluase personal misiuni deosebit de sensibile după ce unul dintre agenții săi recrutați nu și-a îndeplinit sarcinile și a fost arestat, ceea ce l-a obligat să rezolve problema singur.

Pentru operațiuni în Europa, Alimov avea nevoie de colaboratori care să poată circula liber și care să nu fie legați evident de serviciile rusești. Țintele vizate proveneau preponderent din Cecenia, iar pentru a executa aceste misiuni, el a recrutat un sârb stabilit în SUA, Darko Durovic, căruia i s-au oferit 60.000 de dolari în avans și promisiunea unor recompense de până la 1,5 milioane de dolari pentru fiecare țintă „deportată în Rusia”, cu posibilitatea de a primi peste 10 milioane pentru operațiuni deosebit de sensibile.

Gafa care a compromis unitatea ultrasecretă

Problema majoră care a dus la compromiterea întregii unități a fost incompatibilitatea lingvistică dintre agenți: Alimov vorbea rusă, iar Darko Durovic sârbă, iar pentru a comunica au folosit Google Translate.

Deși mesajele erau transmise prin aplicații criptate, serverele Google situate în SUA au permis autorităților americane să intercepteze în timp real toate traducerile, oferind FBI acces la conversațiile și planurile complete ale unității, mult mai ușor decât dacă ar fi fost interceptate apeluri audio.

Din aceste mesaje au reieșit inclusiv legăturile lui Alimov cu Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, și misiunile de urmărire a disidenților din diaspora cecenă din Europa.

Darko Durovic, agentul sârb recrutat de Denis Alimov a mai făcut şi alte greșeli: după două vizite în Rusia în 2024, el a fost interogat de FBI la întoarcerea în SUA, iar minciunile sale privind vacanțe în Turcia au fost descoperite rapid, ceea ce a dus la arestarea sa în martie 2025.

Astfel, o unitate concepută să fie imposibil de detectat a fost compromisă nu prin trădare sau contraspionaj sofisticat, ci din cauza unei simple erori de comunicare între doi agenți, fapt care a expus planurile de răpiri și asasinate ale Kremlinului și a arătat vulnerabilitatea unei structuri considerate invincibile.