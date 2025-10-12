O victimă a piramidei TUX a depus plângere la CNPF

O singură persoană s-a adresat până acum Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) după ce a fost înșelată de platforma investițională TUX. Cererea a fost transmisă Poliției, care urmează să investigheze cazul. Este vorba despre un bărbat care a pierdut 200 de dolari și susține că platforma continuă să funcționeze sub o altă adresă web.

Acesta a declarat că, la 30 septembrie, a încercat să-și retragă banii, dar fără succes. Curând după aceea, conturile utilizatorilor ar fi fost blocate, iar accesul la fonduri – restricționat.

„Am investit 200 de dolari, dar nu am mai putut retrage nimic. După ce au început să blocheze conturile, am investigat singur traseul tranzacțiilor cripto și am găsit portofelul final în care ajung banii”, a povestit bărbatul.

Plângerea acestuia a fost confirmată de președintele CNPF, Dumitru Budianschi, care a precizat că instituția a transmis cazul organelor de drept. Potrivit lui, autoritatea nu poate interveni direct, întrucât este vorba despre o înșelătorie financiară transfrontalieră.

„Aceste platforme nu operează din Republica Moldova. Ele folosesc rețele sociale și aplicații de mesagerie pentru promovare”, a explicat Budianschi.

Victima spune că este gata să colaboreze cu anchetatorii și să ofere toate datele și adresele portofelelor cripto identificate.

Bărbatul afirmă că mai mulți investitori au pierdut sume mari, iar unele povești sunt dramatice.

„În TikTok, în timpul unui live pe data de 8 octombrie, după închiderea platformei, se conectau oamenii pentru discuții cu persoana care făcea acel live. Un domn a început să-l insulte pe creator: „Să-mi întorci banii, că te-am ascultat și mi-am vândut camera de la cămin cu 15.000 de euro și am investit”. Creatorul l-a blocat imediat și l-a dat afară. Au mai fost cazuri, tot în acel live – un băiat și-a vândut vaca la măcelar cu 9.000 de lei și tot a investit”, a povestit el, adăugând că așa-numitul creator și-a șters contul de TikTok la o zi după ce prăbușirea piramidei TUX a stârnit agitație în spațiul public.

Potrivit estimărilor făcute pentru TV8 de surse din domeniul financiar, aproximativ 50.000 de moldoveni ar fi fost afectați de colapsul TUX.

TUX Moldova a devenit populară în ultimele luni datorită promisiunilor de câștiguri rapide — dobânzi zilnice de până la 4%. Pe 7 octombrie, însă, platforma s-a prăbușit. Utilizatorii au primit mesaje prin care li se cerea să mai investească 100 de dolari în 24 de ore pentru a-și păstra conturile active. Cei care nu au plătit au rămas fără acces, iar alții au încercat fără succes să contacteze reprezentanții TUX Moldova.