Onorariu de șapte milioane de ruble de la Sberbank pentru trădătorul Dodon în 2025

Igor Dodon a obținut în 2025 un onorariu de peste 7,5 milioane de ruble rusești de la „Universitatea Corporativă Sberbank”. În același timp, unul dintre membrii familiei sale a încasat mai mult de 1,3 milioane de ruble de la organizația „Slujba Proektirovania” din regiunea Krasnodar a Rusiei.

Din activitatea de deputat Igor Dodon a primit peste 28.000 de lei. Partidul Socialiștilor pe care îl conduce i-a achitat în 2025 leafă de peste 286.000 de lei. Parlamentul i-a mai achitat deputatului socialist peste 43.000 de lei drept indemnizații.

Membrii familiei Dodon au mai declarat salarii de la Baza de Odihnă Sadovo în valoare de 82.000 de lei și de la Exclusiv Media SRL – peste 296.000 de lei.

Dodon și apropiații său au în folosință un Mercedes înregistrat pe Exclusiv Media SRL. Mașina a fost fabricată în 2020 și achiziționată în 2022.

În declarația depusă mai sunt trecută două conturi bancare, unul dintre care este deschis pe numele lui Igor Dodon, iar altul aparține unui membru al familiei. Cumulativ, pe acestea se păstrează circa 130.000 de lei.

Ex-președintele mai are un credit de 1,4 milioane de lei, pe care urmează să îl restituie până în 2028. Din avere imobilă, socialistul are o casă de 422 de metri pătrați pe care o deține din 2013, dar și un teren intravilan.