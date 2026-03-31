R. Moldova pregătește lansarea sistemului de depozit pentru ambalaje

Republica Moldova ar putea introduce, începând cu acest an, Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, după model european, pentru a stimula reciclarea. În prezent, autoritățile desfășoară procedura de selectare a administratorului sistemului, pentru care au fost depuse două dosare, anunță Ministerul Mediului.

Potrivit instituției, colectarea separată a deșeurilor este în creștere, însă atingerea obiectivelor stabilite pentru 2028 depinde de extinderea infrastructurii și de implicarea tuturor actorilor – autorități, mediul de afaceri și cetățeni.

Șefa interimară a Direcției politici de gestionare a deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Rodica Poprițac, a declarat că accesul la servicii de colectare separată s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani. În municipiul Chișinău, peste 95% dintre gospodării beneficiază de aceste servicii, iar la nivel național peste 60% dintre localități sunt acoperite de servicii de salubrizare.

Oficiala a subliniat că dezvoltarea infrastructurii – pubele pentru colectare selectivă, stații de transfer și alte facilități – este esențială pentru funcționarea eficientă a sistemului. În lipsa acesteia, cresc costurile de gestionare și riscurile pentru mediu. Totodată, tarifele pentru depozitare nu vor fi majorate până când infrastructura necesară nu va fi disponibilă pentru populație.

Procesul de selectare a administratorului sistemului este o etapă-cheie pentru lansarea mecanismului la nivel național. Conform cadrului legal, acesta va fi unic pentru întreaga țară și va fi ales dintre dosarele depuse, în funcție de criteriile de eligibilitate.

În paralel, autoritățile și partenerii de dezvoltare implementează proiecte pentru susținerea tranziției verzi. Programul susținut de PNUD prevede, printre altele, instalarea a 10 stații de monitorizare a calității aerului și crearea unor centre de colectare a deșeurilor voluminoase, precum și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii în procesul de ecologizare.

Experții atrag atenția că tranziția verde presupune atât investiții în tehnologii, cât și schimbarea comportamentelor individuale. Sociologul Vasile Cantarji menționează că accesul la soluții ecologice rămâne limitat pentru o parte a populației – aproximativ 32% dintre cetățeni și-ar dori un transport mai puțin poluant, dar nu își permit. În acest context, el recomandă politici publice care să încurajeze atât utilizarea transportului electric, cât și reducerea dependenței de automobile, prin dezvoltarea transportului public și a infrastructurii pentru pietoni.

Datele Barometrului opiniei publice în domeniul tranziției verzi arată că circa 70% dintre cetățeni sunt preocupați de starea mediului, însă persistă diferențe între percepție și comportamentele reale.