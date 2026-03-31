Atenție la achizițiile de Paște: Cum recunoști ouăle sigure pentru consum

Ouăle cu coajă fisurată, lucioasă sau pătată pot reprezenta un risc pentru sănătate, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC), în contextul sărbătorilor pascale. Potrivit instituției, aceste produse nu respectă normele de siguranță alimentară și nu sunt recomandate pentru consum.

Specialiștii au elaborat un set de recomandări pentru a ajuta consumatorii să aleagă ouă proaspete și sigure. Primul criteriu de evaluare este aspectul exterior: coaja trebuie să fie mată, curată, rezistentă și fără fisuri, deoarece crăpăturile pot favoriza contaminarea bacteriană.

Pentru o verificare mai riguroasă, experții recomandă ovoscopia – analiza oului la lumină. În acest caz, gălbenușul trebuie să apară ca o umbră centrală, fără contur clar, într-un albuș transparent, iar camera de aer să nu depășească 6 mm (sau 4 mm pentru categoria „Extra”). O cameră de aer mai mare indică un ou mai vechi.

Eticheta produsului oferă, de asemenea, informații esențiale. Ouăle din categoria A sunt proaspete și nu sunt supuse tratamentelor de conservare, în timp ce cele din categoria B nu mai corespund standardelor maxime de prospețime. În funcție de greutate, ouăle sunt clasificate de la foarte mari (peste 73 g) la mici (sub 53 g).

Pentru păstrare, ouăle trebuie depozitate la temperaturi constante, de preferință în frigider. Specialiștii atrag atenția că ouăle nu trebuie spălate înainte de depozitare, deoarece se poate deteriora stratul protector natural al cojii, reducând durata de conservare.

CNPC recomandă achiziționarea ouălor doar din unități autorizate și verificarea codului producătorului inscripționat pe coajă.