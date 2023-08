ONU, „îngrozită” de atacul Rusiei asupra hotelului din Zaporijie, folosit ca bază principală pentru organizațiile umanitare

Denise Brown, coordonatorul umanitar al ONU pentru Ucraina, a declarat joi, 10 august, că este „îngrozită” de atacul Rusiei asupra unui hotel din Zaporijie, folosit ca bază principală pentru personalul ONU și pentru membrii altor organizații umanitare, transmite CNN.

„Sunt îngrozită de vestea că un hotel folosit frecvent de personalul ONU și de colegii noștri din ONG-urile care sprijină persoanele afectate de război a fost lovit de un atac rusesc în Zaporijie”, a declarat ea într-un comunicat, calificând acest lucru drept „absolut inadmisibil”.

De asemenea, Brown a spus că ea și colegii ei au stat la hotel în timpul vizitelor lor anterioare în regiune. Hotelul a servit drept bază ONU pentru operațiunea de evacuare a civililor de la uzina Azovstal din Mariupol 2022, a adăugat ea.

„Numărul de atacuri nediscriminatorii care lovesc infrastructura civilă, ucigând și rănind civili, a atins niveluri inimaginabile – aceste atacuri încalcă dreptul umanitar internațional”, a declarat Brown.

Ea a cerut Rusiei să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul dreptului umanitar internațional și să înceteze imediat atacurile nediscriminatorii asupra Ucrainei.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că hotelul a fost, de asemenea, locul unde se afla o tabără de zi pentru copii care și-a încheiat operațiunile zilnice cu aproximativ o oră înainte de atacul Rusiei.

Rachetele rusești au lovit hotelul joi, omorând o persoană și rănind cel puțin alte 16, printre care patru copii.

Potrivit poliției ucrainene, armata rusă a folosit o rachetă Iskander pentru bombardament.

❗️ Russian army shelled #Zaporizhzhia region. One person was killed and 16 injured, among them children.

The Reikartz hotel was hit, a medical and educational institution and two high-rise buildings were also damaged. Ukrainian media reported that a children's summer camp was… pic.twitter.com/YPiLpkIDcC

— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2023