Operatorii, obligați să corecteze facturile umflate la gaz în 10 zile

Ministerul Energiei solicită operatorilor de distribuție să intervină rapid pentru corectarea facturilor la gaze cu date eronate aferente lunilor august – octombrie 2025, după ce mii de consumatori au semnalat consum exagerat, estimări incorecte și dificultăți în transmiterea indicilor contoarelor. Operatorii au fost somați să ajusteze facturile până la sfârșitul acestei săptămâni, astfel încât acestea să reflecte consumul real, eventualele plăți în avans și diferențele apărute.

Chișinău-Gaz și ceilalți distribuitori trebuie să prezinte, în maximum 10 zile, un raport privind instalarea sistemelor de citire la distanță, accesul la contoare și măsurile aplicate în cazurile problematice, inclusiv relocarea contoarelor la limita proprietății.

Operatorii trebuie să includă în raport și detalii despre sistemele de citire la distanță și măsurile luate pentru rezolvarea plângerilor. SA Energocom a precizat că facturile sunt emise pe baza datelor transmise de operatorii regionali de distribuție.

În ultimele săptămâni, Ministerul Energiei a înregistrat între 20 și 30 de mii de sesizări de la consumatori referitoare la facturi exagerate, consum estimat incorect și probleme la citirea contoarelor.

Ministrul Dorin Junghietu a cerut ca plățile să reflecte consumul real și a subliniat că transparența în facturare este obligatorie.

Dorin Junghietu a atras atenția asupra creșterii cu aproximativ 33% a numărului de consumatori trecuți în regim de plată fixă într-o singură lună, precum și asupra dificultăților întâmpinate de cei care nu pot transmite online indicii contoarelor.

„Consumatorii trebuie tratați corect și transparent, iar Ministerul nu va tolera nereguli în procesul de facturare”, a subliniat ministrul.

Ministerul Energiei a reiterat necesitatea desfășurării unor campanii de informare pentru consumatori și respectarea disciplinei contractuale. Cetățenii sunt încurajați să verifice periodic indicii contoarelor și să solicite recalcularea facturilor în cazul în care observă neconcordanțe.

Precizăm că aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit recent facturi la gaze care nu reflectă consumul real, iar pentru circa 14.000 de consumatori, recalculările efectuate începând cu 1 septembrie 2025 nu au fost reflectate în facturile curente emise de SA „Moldovagaz”. În facturile emise de SA „Energocom”, aceste sume apar ca avans și vor fi distribuite corect în perioadele următoare, au precizat pentru NewsMaker reprezentanții SA „Moldovagaz”, prestator de servicii pentru „Energocom”.

Potrivit instituției, problemele semnalate de mai mulți consumatori privind facturile majorate la gaze se datorează unor factori tehnici și operaționali. Principalul motiv îl constituie imposibilitatea operatorului sistemului de distribuție (OSD) de a citi indicii reali ai contoarelor instalate în apartamente. Deși consumatorii au obligația de a asigura accesul personalului OSD pentru citirea contoarelor, în multe cazuri accesul nu este permis, ceea ce împiedică efectuarea citirilor la termen.

Amintim că mai multe persoane din Republica Moldova s-au plâns că au primit facturi la gaz majorate, care nu reflectă consumul real. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a confirmat că au fost semnalate asemenea cazuri. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a precizat că acest lucru se întâmplă deoarece operatorii nu au acces la contor și nu pot vedea exact consumul. Potrivit lui Taran, regulamentul permite includerea unei sume estimative pentru maximum trei luni, iar ulterior, când contorul este verificat, suma se corectează integral.

Un consumator al Energocom s-a plâns pe online că a folosit căldura autonomă timp de câteva ore, seara, și a primit o factură de 1 800 de lei. Până acum, el a menționat că plătea cel mult 300–400 de lei. Ulterior, mai mulți consumatori au raportat probleme similare la postarea acestuia.