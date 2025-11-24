Rudele moldovencei găsite moartă într-o pădure din Roma cer ajutor pentru repatriere

Familia tinerei de 31 de ani, Axenia Manoli, găsită fără viață acum zece zile, într-o pădure din comuna Cave, aflată la 60 de kilometri de Roma, cere sprijin financiar pentru repatrierea trupului neînsuflețit al tinerei în Republica Moldova.

Axenia Manoli era mamă a doi copii, de 7 și 11 ani. Ea a fost găsită fără suflare în 14 noiembrie 2025, la o zi după ce dispăruse.

„Dragi prieteni, cunoscuți și toți cei care nu rămâneți indiferenți. Eu sunt mama răposatei Axenia, vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat în acest moment extrem de dificil pentru familia noastră. Dacă doriți să oferiți un oarecare ajutor financiar, vă rog să-mi scrieți în mesaj privat. Vă voi oferi toate informațiile necesare. Vă mulțumim pentru bunătate, implicare și susținere”, a transmis Aliona Marin, mama acesteia, într-o postare făcută pe Facebook.

Conform anchetelor, Manoli își lăsase cei doi copii la școală și apoi fugise cu mașina, care a fost găsită la aproximativ 200 de metri de corpul ei. Nu au fost găsite semne evidente de violență pe corp, cel puțin deocamdată.

Printre teoriile urmărite de carabinieri se numără în principal sinuciderea, parțial din cauza unui bilet de adio găsit la fața locului.

Un detaliu important pe care anchetatorii îl au în vedere este faptul că, în trecut, Axenia își denunțase fostul partener la forțele de ordine pentru rele tratamente.