Guvernarea PAS a reușit, în doar câțiva ani, să concentreze puterea într-un mod periculos, transformând instituțiile statului în simple instrumente de control politic. Justiția, administrația, mass-media și chiar resursele financiare ale țării sunt folosite pentru a menține un singur partid la putere, în timp ce cetățenii sunt sufocați de scumpiri, datorii și promisiuni deșarte. Datoria publică a Republicii Moldova s-a dublat sub guvernarea PAS. Miliardele de la UE nu sunt folosite pentru bunăstarea moldovenilor ci pentru instaurarea terorii și a dictaturii în Republicii Moldova. Dacă Plahotniuc avea limite, PAS nu are nici o limită.

Presa independentă este vizată în mod direct: televiziuni și portaluri critice la adresa puterii sunt închise prin decizii administrative abuzive, fără procese corecte și fără respectarea normelor democratice. Jurnaliștii incomozi sunt hărțuiți și reduși la tăcere, iar spațiul public devine monopolizat de narativul oficial, construit la comandă politică.

La fel de grav este atacul împotriva opoziției politice. Membri ai partidelor rivale sunt supuși unor dosare penale fabricate, arestați sau reținuți pe baza unor acuzații neprobate, totul pentru a transmite un mesaj de intimidare: cine critică PAS riscă să plătească cu libertatea. Practic, Republica Moldova se îndepărtează de statul de drept și se apropie de modelul regimurilor autoritare pe care le condamnă declarativ.

În fața acestei realități, opoziția nu-și mai poate permite luxul orgoliilor, al diviziunilor și al strategiilor pe termen scurt. Indiferent de doctrină, culoare politică sau orientare ideologică, singura șansă reală de a opri regimul PAS este formarea unui front comun. Este momentul ca partidele de opoziție să înțeleagă că lupta nu mai este pentru procente electorale, ci pentru însăși supraviețuirea democrației în Republica Moldova.

Cetățenii au nevoie de o alternativă credibilă, puternică și unită, care să redea vocea poporului și să oprească alunecarea țării spre autoritarism. Orice ezitare sau calcul meschin înseamnă complicitate la consolidarea dictaturii galbene.

Opoziția trebuie să aleagă acum: unitate pentru libertate sau dezbinare pentru dictatură.