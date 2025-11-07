Opoziția îi cere Robertei Metsola să verifice cum cheltuie Moldova banii europeni

Liderii fracțiunilor parlamentare de opoziție salută vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău, dar îi solicită oficialei de la Bruxelles să verifice modul în care sunt folosite fondurile europene acordate Republicii Moldova.

Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat, înaintea ședinței Parlamentului, unde Metsola urmează să țină un discurs în plen, că formațiunea pe care o conduce îi va solicita președintei Parlamentului European verificarea modului de cheltuire a fondurilor europene.

„Suntem deprinși cu vizita oaspeților înalți, apreciem pozitiv și vrem să vedem rezultate. Vom veni cu un mesaj public în plenul Parlamentului. (…) Noi avem un mesaj direct către doamna Metsola și o să o facem în sala plenului. Cerința noastră este să verifice cum sunt cheltuiți banii alocați de comunitatea europeană. Noi nu avem o statistică clară cam câte miliarde au venit și unde s-au dus exact”, a declarat Costiuc înaintea ședinței Legislativului din 7 noiembrie.

Și liderul fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, salută vizita Robertei Metsola la Chișinău.

„Salutăm vizita doamnei președinte a Parlamentului, orice vizită externă este binevenită pentru imaginea Republicii Moldova. De aceea, noi vom participa la ședință, vom asculta discursul doamnei președinte, îl vom saluta și cred că acesta este un lucru de bun-simț și corect”, a menționat Dodon.

Roberta Metsola se află într-o vizită oficială în Republica Moldova cu ocazia constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe durata vizitei, ea va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.