Opt ani de închisoare pentru fostul primar din Băcioi, găsit vinovat de corupere pasivă

Justiția moldovenească a pronunțat o nouă condamnare de răsunet în lupta împotriva corupției. Fostul primar al comunei Băcioi a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă. Sentința include și confiscarea bunurilor dobândite ilicit, precum și interdicția de a mai deține funcții publice pe o perioadă îndelungată.

Instanța a ajuns la această decizie după ce au fost prezentate probe solide: declarații de martori, documente oficiale și înregistrări care arată cum edilul a acceptat sume de bani în schimbul eliberării unor acte administrative și a facilitării unor proiecte locale. Procurorii au descris cazul drept unul reprezentativ pentru modul în care corupția la nivel local afectează direct comunitățile și subminează încrederea cetățenilor în instituții.

Pe parcursul procesului, apărarea a încercat să conteste autenticitatea probelor și a invocat presiuni politice. Judecătorii au respins însă aceste argumente, motivând că materialul probatoriu este suficient de clar și de convingător pentru a susține acuzația.

Condamnarea vine într-un context în care autoritățile centrale au promis toleranță zero față de corupție, mai ales la nivel local, unde cazurile de abuz de putere au un impact direct asupra vieții cetățenilor. Dosarul fostului primar din Băcioi devine astfel un semnal ferm că legea poate atinge și funcționarii care altădată se credeau intangibili.

Mai mult, decizia transmite un mesaj puternic comunităților locale: corupția nu rămâne nepedepsită, iar funcțiile publice trebuie exercitate în interesul oamenilor, nu pentru câștig personal.

În următoarea perioadă, autoritățile urmează să aplice procedurile pentru punerea în executare a sentinței. În paralel, societatea civilă cere ca astfel de cazuri să fie făcute publice și urmărite constant, pentru a garanta transparență și pentru a reda încrederea cetățenilor în justiție.