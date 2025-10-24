Orbán sfidează sancțiunile SUA: Ungaria caută soluții pentru a menține importurile de petrol și gaze din Rusia

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că Budapesta caută soluții pentru a „eluda” sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor rusești de petrol și gaze.

Președintele american, Donald Trump, a declarat miercuri că va impune noi sancțiuni majore asupra companiilor ruse Lukoil și Rosneft, fiind primele măsuri de acest tip de la preluarea mandatului său. Deși detaliile nu sunt încă stabilite, sancțiunile ar putea să determine Moscova să închidă conductele de petrol rămase către Europa. Pentru Ungaria, care își obține majoritatea resurselor energetice din Rusia, aceste măsuri sunt problematice. Totuși, Orbán, un aliat vechi al lui Trump, a arătat că nu este dispus să se conformeze ușor. El a declarat că „lupta nu s-a terminat” și că Budapesta va găsi metode de a ocoli restricțiile impuse de Washington.

„Există, într-adevăr, sancțiuni împotriva anumitor companii petroliere rusești”, a spus Orbán în cadrul emisiunii sale săptămânale la postul național de radio. „Am început săptămâna consultându-mă cu directorii MOL și lucrăm la modalități de a ocoli aceste sancțiuni”, a adăugat el.

„Oricine dorește reducerea prețurilor la utilități trebuie să susțină dreptul Ungariei de a achiziționa petrol și gaze din Rusia”, a mai declarat liderul ungar.

Orbán a motivat că, datorită poziției geografice fără ieșire la mare, Budapesta depinde de resursele rusești pentru a menține costurile scăzute ale energiei. În caz contrar, prețurile ar putea exploda pentru consumatori. În ciuda faptului că restul Uniunii Europene a renunțat la importurile din Rusia după invadarea Ucrainei în iarna anului 2022, Ungaria și vecina ei, Slovacia, au rămas foarte dependente de Kremlin pentru a asigura energia necesară. Asta se întâmplă chiar și cu insistențele Croației, care afirmă că Zagreb poate satisface nevoile energetice ale Ungariei și Slovaciei cu capacitățile sale, inclusiv conductele de petrol Adria.