R. Moldova, prinsă între CSI și Uniunea Europeană: PAS ne ține blocați între Est și Vest

Republica Moldova își menține statutul de membru al Comunității Statelor Independente (CSI), chiar dacă și-a fixat ca obiectiv strategic aderarea la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat în cadrul unei emisiuni de la TV8, unde reprezentanți ai mai multor partide au avut opinii divergente privind rolul și relevanța CSI.

Deputata Partidului Comuniștilor Olga Cebotari consideră că Republica Moldova trebuie să păstreze relațiile în cadrul CSI, invocând existența a peste 300 de acorduri semnate de-a lungul anilor.

„Unele dintre ele nu mai funcționau de 10–20 de ani și au fost denunțate, dar principalele acorduri, cum ar fi cele economice, sociale și de sănătate, rămân valabile”, a spus Cebotari.

Ea pledează pentru o politică externă echilibrată, bazată pe relații funcționale cu toți partenerii.

„Prietenim cu toate țările lumii, nu doar cu unii împotriva altora. Moldova trebuie să aibă relații prietenoase cu toate statele”, a spus ea.

Deputatul Radu Marian, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, a subliniat că Moldova a renunțat doar la acordurile care nu mai aduceau beneficii și că a păstrat mecanismele utile cetățenilor.

„Integrarea europeană este obiectivul nostru de bază, dar vrem relații bune cu toată lumea. Suntem o țară pașnică și deschisă dialogului”, a precizat parlamentarul PAS.

La rândul său, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a criticat menținerea Moldovei în CSI, considerând că acest pas contrazice parcursul european.

„Dacă suntem proeuropeni, trebuie să acționăm concret. Rusia controlează deciziile în CSI, iar Moldova nu își poate apăra interesele în acea structură”, a spus Costiuc.

Costiuc a făcut referire ironic la o expresie folosită de fostul președinte Vladimir Voronin: „Vițelul deștept suge de la două vaci. Dar politica asta dublă e ipocrizie”.

Comunitatea Statelor Independente este o organizație regională formată din opt foste republici sovietice. Georgia (2009) și Ucraina (2018) s-au retras oficial, însă Republica Moldova rămâne, juridic, stat membru.

Între 2022 și 2024, Chișinăul a denunțat peste 25 de acorduri CSI, inclusiv în domenii precum cooperarea militară, ajutorul reciproc în situații excepționale și combaterea terorismului.

Potrivit autorităților, o parte din aceste acorduri sunt irelevante sau contrare legislației europene, iar implicarea în CSI nu a contribuit la soluționarea conflictului transnistrean și nici la reducerea influenței ruse în regiune.