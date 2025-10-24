Carrefour pleacă. Semnalul falimentului de încredere în România

Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri internaționali, își anunță retragerea din România. Este un moment simbolic și periculos. Când un gigant comercial, cu mii de angajați și zeci de hipermarketuri, decide să plece, nu mai vorbim despre o simplă decizie de afaceri, ci despre un semnal de alarmă pentru întreaga economie.

Această plecare arată clar că guvernarea actuală a devenit un factor de risc pentru investitori. Instabilitatea legislativă, taxele schimbate peste noapte, birocrația și lipsa de predictibilitate i-au alungat chiar și pe cei care făceau comerț la nivel internațional. Dacă un colos ca Carrefour nu mai găsește un mediu sigur pentru investiții, ce șanse are o firmă românească de dimensiuni mici sau medii?

România trăiește pe datorie. Statul se împrumută masiv pentru a acoperi un buget dezechilibrat, iar băncile nu mai creditează economia reală. Semnalul Carrefour vine exact în acest moment critic – când guvernul mimează stabilitatea, dar în realitate nu mai există încredere. „S-au terminat banii”, iar retragerea marilor companii este dovada că și încrederea s-a evaporat.

Pentru români, plecarea acestui gigant înseamnă pierderea a mii de locuri de muncă, scăderea concurenței pe piață și, inevitabil, creșterea prețurilor. Pentru mediul de afaceri, este un avertisment dur: România nu mai este o țară atractivă pentru investiții.

Guvernul ar trebui să privească acest episod nu ca pe o știre izolată, ci ca pe un eșec major al politicilor economice. Când marile companii pleacă, nu ele sunt problema. Problema este statul care le alungă. România riscă să rămână o piață mică, nesigură, fără capital și fără perspectivă.

Vremurile tulburi nu mai urmează — ele au început deja.