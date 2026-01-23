Volumul valutar de la diasporă a prezentat 25% din fondul de salarii

Remitențele în valută de la cetățenii moldoveni au crescut cu 27,5% în decembrie 2025, ajungând la 174 de milioane de dolari, comparativ cu 136 de milioane de dolari în noiembrie și 137 de milioane de dolari în ultima lună a anului 2024.

Analistul financiar Vladimir Golovatiuc a scris acest lucru pe rețelele sociale, comentând cele mai recente date de la Banca Națională. El a menționat că remitențele au crescut atât în euro (cu 28,4%), cât și în dolari americani (cu 23%).

„În total, în 2025 s-au primit 1,662 miliarde de dolari, comparativ cu 1,489 miliarde de dolari acum un an. Este mult sau puțin? Încasările valutare din străinătate ale cetățenilor în 2025 au reprezentat 25% din fondul salarial al țării”, a remarcat expertul.

Potrivit acestuia, creșterea încasărilor anul trecut s-a datorat în întregime unei creșteri a transferurilor în euro (cu 3,1%), în timp ce transferurile în dolari americani au scăzut cu 3,4%.

„Încasările totale în euro au reprezentat 82%, iar în dolari americani 18%, în timp ce acum 10 ani transferurile în euro reprezentau 33%, în dolari 42% și în ruble rusești 25%”, a remarcat Golovatiuc.