Victoria Furtună: „Am fost reținută la Aeroport”

Ex-procuroarea Victoria Furtună, care a candidat independentă la Președinție, declară că a fost reținută împreună cu copilul, astăzi, la Aeroportul Chișinău. „Un copil speriat. Un copil care nu înțelege de ce mama lui e tratată ca un pericol. Dacă o mamă ajunge să-și liniștească fiica pentru că statul a speriat-o, atunci problema nu este mama. Problema este o guvernare care și-a pierdut sufletul”, a scris Furtună, într-o postare pe rețele.

„Astăzi, la Aeroportul Chișinău, am fost reținută împreună cu copilul meu.

Un copil speriat. Un copil care nu înțelege de ce mama lui e tratată ca un pericol.

Acum suntem acasă.

Și fiica mea mă întreabă, cu ochii în lacrimi:

„Mama… dacă tu mă iubești atât de mult, cum poți fi rea pentru ceilalți?”

Aș fi vrut să-i spun că îmi pasă de țara în care s-a născut.

Că vreau să-i las Moldova moștenire, nu să ne pierdem într-o altă țară.

Că nu sunt pentru dizolvarea statului nostru, că sângele care curge în generația ei merită mai mult decât frică, tăcere și ordine politice.

Dar am tăcut.

Am strâns-o în brațe și i-am spus doar atât:

„Glory, mami te iubește pe tine la fel de mult cum iubește toți copiii acestei țări și va lupta pentru viitorul vostru, chiar și cu riscul libertății.”

Responsabilii de la Inspectoratul General de Poliție nu ne-au oferit, deocamdată, detalii despre reținerea Victoriei Furtună.