Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero

Dosarul numit generic „Kuliok” sau „Sacoşa neagră”, în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit.

Până în luna iunie, dosarul „Sacoşa”, în Igor Dodon are statut de învinuit, a fost judecat de către Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciu şi Stella Bleşceaga, preşedintele completului. Ion Malanciuc a fost numit judecător al Curţii Constituţionale, iar timp de cinci luni, şedinţele au fost puse pe pauză.

Săptămâna trecută, părţile din dosar au fost anunţate că Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea, iar dosarul va fi reluat de la zero. Prima şedinţă în completul nou de magistraţi va avea loc mâine, 25 noiembrie.

„Procuratura Anticorupție nu poate comenta încheierea judecătorilor, urmând să o execute, deoarece nu este o încheiere supusă căilor de atac. Acest dosar a ajuns la o etapă avansată. Conform încheierii, s-a dispus reluarea cercetării de la început”, a declarat Marcel Dumbrăvan, şeful Procuraturii Anticorupţie.

Fostul preşedinte al R. Moldova, Igor Dodon, judecat în acest dosar, nu a fost de găsit pentru un comentariu. Unul dintre avocaţii acestuia, Petru Balan, a afirmat că mai multe detalii va oferi mâine, după proces: „Da, noi cunoaştem că este şedinţa de judecată, mâine am fost citaţi. Prin urmare mâine vom face toate comentariile ce ţin de şedinţă”.

Dosarul „Sacoşa” a ajuns pe masa magistraţilor de la Curtea Supremă de Justiţie în octombrie 2022. De atunci şi până acum, completul de magistraţi s-a modificat de cel puţin şapte ori, însă examinarea procesului nu a fost afectată. Unii experţi în justiţie spun că reluarea de la zero ar putea tărăgăna procesul.

Alţi experţi spun că procesele din dosarele de rezonanţă de la CSJ vor fi afectate atât timp cât autorităţile nu vor rezolva problema crizei de magistraţi din această instanţă. În prezent, la Curtea Supremă de Justiție activează doar șapte magistrati. Asta, în timp ce 65 la sută dintre funcțiile vacante rămân în continuare neocupate. Potrivit CSM, la sfârșitul lunii septembrie, pe masa judecătorilor din această instanță erau în jur de șapte mii de dosare neexaminate.

Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii îl acuză pe fostul preşedinte că ar fi pretins de la Vlad Plahotniuc peste un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova. Dodon, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.