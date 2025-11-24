Corupție la TRM! Cine a semnat actul cu 1,5 milioane pentru șeful TRM?

După apariția în spațiul public a informațiilor privind clauza contractuală de 1,5 milioane de lei, prevăzută în favoarea directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, Mircea Surdu a solicitat public clarificarea persoanei sau autorității care a semnat documentul.

„Au trecut mai bine de două săptămâni de când, în spațiul public, a apărut informația scandaloasă despre clauza de 1,5 milioane de lei, pe care statul ar trebui să i-o achite directorului TRM, Vladimir Țurcanu. Deși a trecut suficient timp, nimeni nu și-a asumat semnarea acestui contract”, scrie pe rețelele sociale Mircea Surdu.

Mircea Surdu se întreabă cine ar fi putut să semneze acest contract.

„Zilele trecute, Vladimir Țurcanu scria pe pagina sa de Facebook că „comisia parlamentară pentru mass-media a fost informată la vremea respectivă”. Prin urmare, deducem că membrii comisiei știau, dar nu ei au semnat. Prin eliminare, rămâne varianta CSD-ului. Am răsfoit filă cu filă și am urmărit ore întregi de ședințe publicate pe site-ul TRM, însă un asemenea document nu a putut fi găsit. Or, legea prevede că activitatea CSD trebuie să fie publică, iar deciziile sale trebuie plasate pe site. Cine a semnat, totuși? Nu ar fi oare cazul să facem presiune publică pentru a afla adevărul?”, se arată în postarea lui Mircea Surdu.