Partidul Nostru a calculat: Tariful corect la gaze trebuie să fie de 13,8 lei

Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru.

Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025 prețul mediu a fost de 33,5 euro/MWh pe întreg teritoriul Europei. La această cifră se adăugă componentele tarifare care includ transportul, distribuția, furnizarea și rentabilitatea.

De asemenea, costul transportului până la frontieră, în valoare de 2,5 euro/MWh. „Astfel, am obținut un preț de 12,779 lei, fără TVA. Adăugând TVA de 8%, am ajuns la prețul final de 13,8 lei. Acest tarif putea fi aplicat încă din luna decembrie, conform metodologiei de calcul a prețului la gaz”, a declarat deputatul Partidului Nostru.

El a menționat în context că ANRE invocă faptul că ajustarea tarifului poate fi făcută doar la solicitarea operatorului de rețea sau a furnizorului, adică Energocom, fapt care nu corespunde adevărului.

„Conform punctului 60 din metodologia de calcul a prețului la gaz, dacă veniturile cresc cu cel puțin 1%, atât furnizorul, cât și autoritatea de reglementare au dreptul să solicite revizuirea tarifului la gaz. De aceea nu este clar de ce, în luna decembrie, acest lucru nu a fost făcut. Dacă s-ar fi intervenit atunci, acesta ar fi fost tariful aplicat”, a declarat Cuiumju.

De menționat că astăzi, Energocom a depus la ANRE cererea de revizuire a tarifului la gaz prin care acesta ar urma să scadă cu 1,5 lei, ceea ce ar reduce prețul final la 15,25 lei pe metru cub cu tot cu TVA.