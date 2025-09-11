PAS pregătește o diversiune cu extrădarea lui Plahotniuc: Vor ca moldovenii să uite de jaful comis de guvernarea galbenă în ultimii patru ani

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pregătește o nouă lovitură de imagine, mizând pe aducerea acasă a lui Vladimir Plahotniuc exact cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Mișcarea seamănă mai degrabă a spectacol electoral decât a act real de justiție, iar momentul ales nu este deloc întâmplător: partidul de guvernământ are nevoie de o diversiune pentru a deturna atenția cetățenilor de la bilanțul catastrofal al ultimilor patru ani.

După ce au dublat datoria publică, au împovărat populația cu facturi uriașe la gaz și energie, au permis explozia importurilor și au lăsat agricultorii și micii antreprenori să se descurce singuri, liderii PAS cred că moldovenii vor uita toate aceste eșecuri doar pentru că numele lui Plahotniuc va apărea din nou pe buletinele de știri.

Justiția nu ar trebui să fie transformată în instrument de campanie electorală, iar extrădarea unui cetățean, fie el și Plahotniuc, nu poate fi folosită ca perdea de fum pentru a ascunde jaful comis de guvernarea galbenă. Oamenii au nevoie de răspunsuri clare: unde s-au dus miliardele împrumutate pe spatele cetățenilor? De ce tinerii continuă să plece masiv în Occident? Și de ce instituțiile statului sunt folosite pentru a intimida și controla antreprenorii incomozi?

PAS încearcă să se prezinte drept campion al luptei cu oligarhii, dar realitatea economică și socială din Republica Moldova arată altceva. Extrădarea lui Plahotniuc, indiferent de spectaculozitatea momentului, nu va șterge memoria colectivă a moldovenilor care au trăit patru ani de scumpiri, promisiuni neonorate și sărăcie accentuată.

Această manevră politică pare să fie mai degrabă un ultim as scos din mânecă de PAS, disperat să-și salveze imaginea înaintea votului decisiv.