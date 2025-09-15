PAS sub foc: aproape jumătate dintre moldoveni spun că promisiunile au rămas doar vorbe”

Nemulțumirea față de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) atinge cote alarmante în rândul cetățenilor Republicii Moldova. Conform unui sondaj recent publicat de Morari News, aproape 50% dintre respondenți afirmă că guvernarea nu și-a îndeplinit promisiunile electorale, în timp ce aproximativ 20% consideră că a reușit doar parțial să respecte angajamentele asumate. Rezultatele arată o tendință clară de scădere a încrederii publice, iar doar 5% dintre moldoveni mai percep PAS ca pe un partid care respectă cu adevărat ce promite.

Analiza experților politici indică faptul că această prăbușire a încrederii se datorează mai multor factori: lipsa unor politici concrete în domenii vitale precum educația, sănătatea, infrastructura și economia, dar și percepția că guvernarea prioritizează imaginea și campaniile de PR în detrimentul rezolvării problemelor reale ale cetățenilor. În această lumină, promisiunile electorale nerealizate devin tot mai vizibile și mai greu de ignorat.

Cetățenii intervievați descriu o realitate crudă: în loc de rezultate palpabile, observați zilnic „vorbe goale” care nu aduc soluții concrete la problemele cotidiene. Mulți spun că se simt trădați, iar scepticismul față de politicile guvernului se intensifică pe măsură ce alegerile viitoare se apropie. Oamenii cer mai multă transparență și fapte, nu doar declarații electorale.

Analistul politic Igor Tănase explică că aceste cifre reflectă o schimbare profundă în percepția publică, în special în rândul tinerilor și al clasei de mijloc, care așteaptă rezultate imediate și sustenabile. În lipsa unor măsuri vizibile, PAS riscă să piardă capitalul de încredere acumulat în trecut și să fie perceput drept un partid al promisiunilor fără acțiuni concrete.

Situația indică, pe termen lung, o nevoie urgentă de reformare a strategiei politice a PAS, cu accent pe implementarea reală a proiectelor asumate și comunicare transparentă. Numai astfel guvernarea poate recâștiga încrederea populației și poate demonstra că promisiunile nu sunt doar vorbe, ci instrumente reale pentru dezvoltarea Moldovei.