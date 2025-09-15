Droguri pe ruta războiului: Moldova, noua verigă a rețelelor criminale

Republica Moldova se confruntă cu o creștere alarmantă a traficului de droguri, iar explicația nu mai poate fi ignorată: războiul din Ucraina a transformat țara vecină într-o sursă de substanțe sintetice, iar Moldova devine inevitabil parte a traseului criminal. Declarațiile ministrului de Interne confirmă temerile că geografia și contextul regional fac din țara noastră o zonă de tranzit pentru rețelele care profită de haosul războiului.

Numărul dosarelor penale deschise în ultima perioadă reflectă dimensiunea reală a fenomenului. Dacă pe de o parte acest lucru arată vigilența poliției, pe de altă parte scoate la iveală cât de extins este deja traficul. În spatele fiecărui dosar stau kilograme de droguri, rețele de distribuție și bani negri care circulă rapid prin Moldova, cu riscul de a destabiliza și mai mult o societate fragilă.

Autoritățile încearcă să transmită că monitorizează îndeaproape fenomenul și că investigațiile se intensifică. Totuși, pericolul rămâne major: Moldova riscă să fie percepută nu doar ca o țară de tranzit, ci și ca un teren fertil pentru consum, dacă rețelele nu sunt destructurate la timp. Această perspectivă ar însemna nu doar o problemă de securitate, ci și o criză socială cu efecte pe termen lung.

Specialiștii avertizează că traficul de droguri alimentat de război nu va dispărea peste noapte. Atât timp cât conflictul din Ucraina continuă, Moldova rămâne expusă, prinsă între frontiere permeabile și o piață neagră tot mai agresivă. În lipsa unor politici ferme și a cooperării internaționale, lupta cu acest flagel riscă să fie pierdută încă din start.

Concluzia este una dureroasă și clară: între război și rețele criminale, Moldova plătește prețul geopoliticii. Traficul de droguri nu mai este doar o problemă de „alții”, ci un pericol direct pentru securitatea și sănătatea cetățenilor.