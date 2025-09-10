PAS vrea circ în prag de alegeri! Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova în data de 25 septembrie

Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova în data de 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceeași dată a fost vehiculată, acum două zile, de Renato Usatîi.

„Sunt analizate toate opțiunile posibile și, în cel mai scurt timp, va fi adus în R. Moldova”, a declarat ea jurnaliștilor.

Întrebată dacă este adevărat faptul că acesta ar urma să ajungă la Chișinău pe 25 septembrie, șeful MAI a dat un răspuns afirmativ, precizând că aceasta este o dată prealabilă.

„La moment, vorbim de rezervarea biletelor avia pentru echipa care urmează să plece și să asigure procedura de extrădare. Se așteaptă confirmările finale referitor la cursa aeriană. De aceasta am menționat că 25 septembrie este o dată preliminară”, a adăugat Misail-Nichitin.

Amintim că luni, 8 septembrie, președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a anunțat că Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, urmează să fie extrădat în R. Moldova în dimineața de 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. El a mai adăugat că PAS va profita de această extrădare pentru a-și face PR politic.

Usatîi susține că deja au fost cumpărate biletele pentru Plahotniuc și echipa de polițiști care îl vor însoți la revenirea în țară.

„Guvernarea a blocat aducerea lui Plahotniuc anume din cauza eșuării reformei justiției. Ei au tărăgănat extrădarea lui, pentru că știau că dacă l-ar fi adus nu aveau cum să-l țină prea mult închis. De aceea, ei au decis. Au fost cumpărate biletele pentru ziua de 25 septembrie. Vor să-l aducă cu câteva zile înainte de alegeri. La ora 09:25 sau 09:30. Pe 26 e ultima zi de campanie. PAS va încerca să facă din extrădare un PR maxim pentru ei ca să arate că, uite, l-am adus pe principalul rău-făcător. Dar nu exclud că deja sâmbătă, în ziua tăcerii, Plahotniuc ar putea deja să fie în Drive, cu 100 de mirese. Principală lor problemă este că nu știu cum să-l țină închis. Au mai inventat niște dosare penale, etc”, a declarat Usatîi, în cadrul unei emisiuni de la TV8.