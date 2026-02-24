Patru ani de război: Ambasadorul României reafirmă sprijinul pentru Ucraina și Moldova

La patru ani de la declanșarea la scară largă a agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon-Țurcanu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și de susținere pentru Republica Moldova.

Diplomatul a reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina, subliniind că sacrificiul țării vecine reprezintă și o luptă pentru securitatea și viitorul întregii Europe.

„Ne reafirmăm solidaritatea deplină cu poporul ucrainean, care continuă să apere cu curaj libertatea, suveranitatea și valorile democratice europene. Sacrificiul Ucrainei este și o luptă pentru securitatea și viitorul întregii Europe”, a declarat ambasadorul.

Cristian Leon-Țurcanu a subliniat că România a fost, încă din prima zi a invaziei, alături de Ucraina și de cetățenii săi, oferind sprijin umanitar, logistic și politic constant.

„Vom continua să susținem Ucraina atât timp cât va fi nevoie, în strânsă coordonare cu partenerii noștri europeni și euroatlantici, pentru ca pacea care va urma să fie una justă, durabilă și bazată pe respectarea deplină a dreptului internațional”, a menționat diplomatul.

În mesajul său, ambasadorul a evidențiat că efectele războiului au fost resimțite în mod direct și în Republica Moldova. Cu toate dificultățile generate de contextul regional de securitate, Republica Moldova a demonstrat solidaritate, responsabilitate și o remarcabilă capacitate de reziliență.

România, a subliniat acesta, a sprijinit și continuă să sprijine Chișinăul în consolidarea securității energetice, dezvoltarea infrastructurii, întărirea instituțiilor democratice și avansarea parcursului european.

„Astăzi, mai mult ca oricând, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea rezilienței Republicii Moldova reprezintă investiții directe în stabilitatea și viitorul nostru comun european”, a arătat ambasadorul.

Cristian Leon-Țurcanu a evocat și experiența personală din 24 februarie 2022, când se afla la Kiev în calitate de ambasador al României.

„Acum patru ani, mă aflam la Kiev, ca ambasador al României, în ziua în care a început războiul la scară largă împotriva Ucrainei, un război care a schimbat destine și a pus la încercare întreaga noastră regiune. Sunt amintiri care rămân vii și astăzi și care dau un sens și mai profund năzuinței noastre comune pentru pace”, a transmis diplomatul.

Acesta a adăugat că privește spre viitor cu speranța că Ucraina va putea trăi din nou în pace, iar regiunea va construi împreună un viitor european stabil.

„La patru ani de la începutul războiului, rămânem uniți în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova”, a conchis ambasadorul.