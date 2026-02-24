Ungaria și Slovacia blochează cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE contra Rusiei

Ungaria și Slovacia au blocat adoptarea celui de-al 20 pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în contextul agresiunii sale militare în Ucraina. Budapesta și Bratislava au invocat drept motiv decizia Kievului de a opri tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba.

În cadrul Consiliului Afaceri Externe, reunit luni la Bruxelles, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că decizia Ucrainei de a sista tranzitul de țiței prin conducta Drujba are un motiv politic. Potrivit șefului diplomației ungare, această măsură pune în mod deliberat în pericol aprovizionarea cu energie a Ungariei.

Slovacia s-a alăturat Ungariei, blocând adoptarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare după reuniunea de la Bruxelles, prim-ministrul slovac Robert Fico a anunțat sistarea furnizării de energie electrică de urgență către Ucraina.

Ulterior, operatorul ucrainean Ukrenergo a precizat că nu există decizii oficiale privind rezilierea contractului și că o eventuală întrerupere a livrărilor din Slovacia nu va afecta funcționarea sistemului energetic unificat al Ucrainei.

În urma acuzațiilor privind sistarea tranzitului de petrol, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Gheorghii Tihii, a declarat că livrările către Ungaria au fost oprite din cauza atacurilor rusești asupra conductei Drujba din 27 ianuarie. El a precizat că Budapesta a fost informată în aceeași zi și a calificat drept absurde acuzațiile privind întârzierea livrărilor.

Potrivit Comisiei Europene, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, recent propus spre aprobare, urmărește să reducă și mai mult veniturile Moscovei din exporturile de petrol și să limiteze eludarea sancțiunilor prin utilizarea criptomonedelor și a așa-numitei „flote din umbră”.