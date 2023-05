Pe 28 mai în Republica Moldova se va marca Ziua fluviului Nistru

Sărbătorită în fiecare an în ultima duminică a lunii mai, Ziua Nistrului este unul dintre cele mai importante evenimente, prin care se accentuează importanța fluviului ca principala arteră acvatică a Republicii Moldova. Marcarea Zilei Nistrului din acest an, pe 28 mai, se organizează sub sloganul „Râul care ne unește” și prevede mai multe evenimente, la care sunt invitați toți doritorii, transmite MOLDPRES.

Potrivit Ministerului Mediului, în scopul îmbunătățirii calității apei și gestionării durabile și eficiente a bazinului fluviului Nistru, prin hotărâre de Guvern, a fost aprobat Planul de gestionare a districtului hidrografic Nistru prin care s-a realizat un pas important spre implementarea principiului bazinal de gestionare. De asemenea, este inițiată şi elaborarea ciclului II al Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru.

„În prezent, mai mult ca niciodată, suntem responsabili să întreprindem toate acțiunile pentru protecția fluviului Nistru, pentru a asigura gestionarea durabilă a acestuia, a unor ape curate și mediu nepoluat”, estimează autoritatea principală de mediu din ţara noastră.

Fluviul Nistru, cu izvorul în munții Carpați, are o lungime de 1359 km și suprafața totală de 72,1 mii km2, și este cea mai importantă arteră acvatică a țării, pe teritoriul căreia lungimea cursului de apă (Naslavcea-Palanca) este de 636 km, iar pe o distanță de 142,5, fluviul constituie frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina.

Resursele de apă ale bazinului Nistru în limitele teritoriului Republicii Moldova sunt evaluate la 10 700 mil m3, din acest volum, mai puțin de 30% se formează pe teritoriul țării. Astfel, Nistrul alimentează cu apă potabilă circa 80% din populația țării și 99% din populația municipiul Chișinău.

Bazinul hidrografic Nistru are o importanță socială, istorică-culturală, precum și un rol vital în asigurarea cu apă calitativă a necesităților în agricultură, industrie, în menținerea balanței ecologice și, în general, în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru prezintă o importanță considerabilă din punct de vedere transfrontalier, fapt confirmat prin Convenția de la Helsinki privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale.

