Andrei Năstase, de Ziua Unirii Principatelor Române: „Unul dintre cele mai limpezi și mai mature acte de voință politică din istoria românilor”

Cu prilejul Zilei Micii Uniri, juristul Andrei Năstase a transmis un mesaj în care a subliniat importanța istorică și morală a Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, pe care o califică drept „unul dintre cele mai limpezi și mai mature acte de voință politică din istoria românilor”.

Andrei Năstase a evidențiat și rolul decisiv al dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, despre care afirmă că nu a fost un „artificiu întâmplător.”

„La 24 ianuarie 1859 s-a produs unul dintre cele mai limpezi și mai mature acte de voință politică din istoria românilor: Unirea Principatelor. A fost, fără îndoială, un moment de entuziasm colectiv, dar mai ales o decizie lucidă, prin care Moldova și Țara Românească au ales conștient să își lege destinul.

Mica Unire nu a fost un gest romantic, ci unul profund responsabil. Ea a rezultat dintr-o conștiință politică matură, care a înțeles că fragilitatea separării nu mai putea garanta stabilitatea, siguranța și supraviețuirea în fața presiunilor externe și a vulnerabilităților interne.

Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza nu a fost un artificiu întâmplător, ci o soluție inteligentă, expresia unei voințe clare de a construi un stat funcțional, modern, capabil să se reformeze și să își asume propriul viitor. A fost dovada că românii pot face istorie nu doar prin confruntare, ci prin inteligență politică, răbdare și solidaritate. Românii au fost mai buni decât regulile impuse!

24 ianuarie rămâne, astfel, o victorie a construcției asupra resemnării, a voinței calme asupra fatalismului.

Pentru mine, această zi nu este doar o dată din calendar, este un reper moral. De aceea, mă neliniștește ușurința cu care, astăzi, unii aruncă ideea Unirii în spațiul public ca pe un obiect incomod, de care vrei să scapi rapid, fără să-l privești cu adevărat. Ca pe ceva uzat, desuet, bun de împins la margine atunci când nu mai servește interesului de moment.

Unirea nu este o jucărie ideologică și nici o temă de improvizație politică. Nu este o lozincă de campanie și nici un artificiu menit să creeze zgomot sau să acopere lipsa de proiecte reale.

Cu asemenea subiecte nu se experimentează, nu se manipulează și nu se construiesc agende false; ele țin de memorie, de demnitate și de o responsabilitate care ne depășește ca generații.

A vorbi despre Unire cere măsură, onestitate și respect. În lipsa acestora, riscăm nu doar să golim de sens un moment fondator, ci să ne tratăm propria istorie ca pe ceva dispensabil. Iar o societate care își aruncă reperele rămâne vulnerabilă, dezorientată și ușor de manipulat de impostori”, a scris politicianul pe rețele.