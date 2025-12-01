Igor Dodon continuă să demonstreze, cu fiecare apariție publică, că pentru el „interesul național” nu are nicio legătură cu securitatea, suveranitatea sau viitorul Republicii Moldova. În viziunea lui, interesul național este sinonim cu slugărnicia față de Kremlin, cu obediența totală în fața Moscovei și cu promovarea unor politici care împing țara înapoi sub umbrela influenței ruse.

Fostul președinte a devenit exemplul perfect al politicianului care își construiește cariera pe loialitatea față de o putere străină, nu față de cetățenii pe care ar fi trebuit să îi reprezinte. De la declarațiile în care promova „federalizarea” Moldovei în interesul Rusiei, până la vizitele netransparente la Moscova și mesajele pro-Kremlin rostite chiar și în plin război împotriva Ucrainei, Dodon a arătat constant că acționează împotriva intereselor statului moldovean.

În timp ce Republica Moldova încearcă să se apropie de Uniunea Europeană și să construiască un stat modern, sigur și prosper, Igor Dodon se poziționează ca un obstacol major, un agent politic dedicat menținerii influenței ruse în regiune. Pentru mulți, el reprezintă astăzi simbolul trădării: un lider care a ales să slujească o agendă străină în detrimentul poporului său.