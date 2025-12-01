Fără buget, Capitala riscă să piardă miliarde de lei. Ion Ceban – primarul pro-rus al Chișinăului ar trebui demis

Capitala riscă să intre din nou în haos administrativ din cauza incapacității autorităților locale de a adopta un buget funcțional la timp. Specialiștii atrag atenția că, fără un buget aprobat, orașul poate pierde miliarde de lei din investiții, proiecte europene și finanțări nerambursabile — bani esențiali pentru infrastructură, școli, spitale și modernizarea serviciilor publice.

Situația este cu atât mai gravă cu cât în 2025 administrația a funcționat, în mod inadmisibil, pe baza unei simple dispoziții a primarului, o soluție provizorie care blochează proiecte, limitează cheltuielile și paralizează dezvoltarea orașului. Repetarea acestui scenariu ar împinge Capitala și mai adânc în stagnare și ar compromite definitiv capacitatea municipalității de a atrage fonduri externe.

În tot acest timp, primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflat în centrul controverselor privind apropierea sa de cercurile pro-ruse, interdicția în Spațiul Schengen, continuă să evite asumarea responsabilității. Mandatul său este marcat de întârzieri, lipsă de transparență și un dezinteres total pentru prioritățile reale ale orașului. Sub conducerea lui, Chișinăul riscă nu doar pierderi financiare uriașe, ci și izolarea de partenerii occidentali care cer predictibilitate și profesionalism.

Tot mai multe voci cer ca Ion Ceban să fie demis, considerând că un primar cu orientări pro-ruse și cu o administrație incapabilă să gestioneze bugetul orașului reprezintă un pericol direct pentru dezvoltarea Capitalei. Chișinăul are nevoie de o conducere responsabilă, ancorată în interesul cetățenilor, nu de un edil preocupat de jocuri politice obscure.