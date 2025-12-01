CNA: 18 milioane de lei, preluate în dosarul finanțării ilegale a unui partid

Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat, săptămâna precedentă, în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a unui partid politic „în circumstanțe agravante”.

Potrivit instituției, banii au fost transferați pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor privind gestionarea bunurilor indisponibilizate.

De menționat că în urmă cu două luni, ofițerii CNA și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău au desfășurat percheziții pe teritoriul Capitalei, într-un dosar ce vizează un grup de persoane suspectate că ar fi participat la un mecanism coordonat de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Printre cei vizați se numără factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor partide, despre care există bănuiala rezonabilă că ar fi contribuit la direcționarea ilegală a fondurilor. În urma descinderilor, au fost ridicate sume de bani în mai multe valute (peste 20 milioane de lei în total), dispozitive electronice, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante. ARBI urmează să preia și restul sumelor ridicate anterior, imediat ce vor fi deschise conturile necesare.

În aceeași perioadă, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 11 milioane de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără:

2 capitaluri sociale;

3 construcții nelocative;

2 încăperi locative;

1 mijloc de transport;

4 terenuri agricole.

Acestea au fost sechestrate în diverse dosare, inclusiv de spălare de bani, evaziune fiscală, privațiune ilegală de libertate, trafic de copii și atragerea minorilor la activitate criminală.

ARBI a emis și un ordin de înghețare a unui cont bancar cu peste 63.000 de lei, iar sechestre anterioare în valoare de circa 7 milioane de lei au fost confirmate de instanță. Totodată, Agenția raportează preluarea pe portofelul virtual a 10 tipuri de criptomonedă, în valoare totală de 85 de mii de dolari.

În aceeași perioadă, vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic, vizat în investigațiile CNA, PA și SIS, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat. Ofițerii CNA au pornit în total șase cauze penale, două persoane sunt deținute preventiv în penitenciar, iar una se află în izolatorul CNA.

La capitolul prevenire, Direcția legislație a CNA a recepționat 18 rapoarte pentru expertiză anticorupție. De asemenea, instituția a eliberat 189 de caziere de integritate, iar la Linia națională anticorupție au fost recepționate 34 de apeluri. În total, 1.693 de materiale au fost înregistrate în cancelaria instituției.