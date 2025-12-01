Banditul Ilan Șor anunță de la Moscova crearea unui „front național comun” pentru „răsturnarea regimului” din Moldova. Ce spune Președinția

Oligarhul pro-rus condamnat la 15 ani de închisoare și refugiat la Moscova anunță crearea unui „front național comun” care va avea două sarcini: „să-i scoată din închisoare pe cei persecutați” și să „răstoarne” regimul din Republica Moldova.

Anunțul a fost făcut de Șor luni, pe canalul de Telegram pe care se publică mesajele legate de blocul “Victorie”, fondat de el.

El spune că își încheie toate proiectele sociale din Moldova și renunță la sprijinul politic acordat unor aleși locali, care ar fi persecutați de guvernarea de la Chișinău.

De asemenea, cel care se ascunde în Rusia de justiția moldovenească lacuză că autoritățile de la Chișinău i-au blocat 50 de milioane de dolari destinați ajutoarelor sociale:



„Aleșii noștri locali vor fi nevoiți să-și dea demisia și să renunțe la mandat. Îmi retrag sprijinul politic. Nu am dreptul să pun în pericol viața și libertatea acestor oameni. Cu mare regret, plățile sociale nu mai pot fi efectuate, deoarece Maia Sandu și PAS au blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”.

De la Moscova, oligarhul fugar anunță și „un front național comun: „Creăm un front național comun, care va rezista. Prima sa sarcină – să-i scoată din închisoare și din necaz pe cei persecutați de “sandiști”. Pe oamenii noștri nu-i vom abandona și nu-i vom uita. A doua sarcină – să dărâmăm regimul”.

Partidele affiliate lui Șor au reprezentanți în conducerile câtorva localități, între care Orhei, unde primar este Tatiana Cociu.

În mesajul său, Ilan Șor se referă la oferirea așa-numitului sprijin financiar pentru pensionari, dar și la activitatea așa-zișelor magazinelor sociale, deschise încă în 2015, în care produsele au putut fi cumpărate mult mai ieftin decât medie în Republica Moldova, însă acestea activau la limita legii.

De asemenea, în localitățile conduse de primarii aleși din echipa lui Șor au fost făcute proiecte de infrastructură, precum drumuri sau terenuri de joacă. Autoritățile de la Chișinău le catalagau drept încercări de mită electorală.

Reacția Președinției

Reprezentanții Președinției de la Chișinău spun că nu comentează „minciunile unui criminal condamnat”.

„Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”, a transmis Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu.