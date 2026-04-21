Un fost analist CIA susține că Trump ar fi încercat să acceseze codurile nucleare

Președintele american Donald Trump „a încercat să acceseze codurile nucleare, dar a fost oprit de un general”. Dezvăluirea incendiară a fost făcută de un analist CIA în retragere pe un canal de YouTube. Casa Albă nu a comentat acuzația.

Analistul CIA în retragere, Larry Johnson, a dezvăluit în popularul program YouTube Judging Freedom că, în timpul unei întâlniri de urgență de sâmbătă, Donald Trump a încercat să acceseze codurile nucleare.

Potrivit ziarului, președintele SUA a fost oprit de generalul Dan Caine.

„O informație care a ieșit din acea întâlnire de la Casa Albă este că Trump a vrut… să folosească codurile nucleare, iar generalul Dan Caine s-a ridicat și a spus «Nu». El și-a invocat privilegiul de șef al armatei, ca să spunem așa. Se pare că a fost o adevărată explozie. Se întâmplă niște lucruri foarte bizare în Washington”, a spus Johnson conform sursei menționate.

Acuzațiile nu au fost verificate și nu este clar la ce ar fi servit codurile nucleare dacă ar fi fost accesate. O altă informația ciudată este că Donald Trump a fost exclus din Camera de Situație de consilierii militari în timpul unei misiuni de salvare din Iran.

Alte informații arată că după distrugerea unei aeronave americane de către forțele iraniene, Trump ar fi țipat ore întregi țipând la consilierii săi.

Informațiile recente nu au fost comentate de Casa Albă.