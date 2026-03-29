„O ofensă nu doar pentru credincioși!” Reacția lui Macron și Meloni, după ce poliția israeliană a împiedicat înalți prelați catolici să țină slujba de Florii la Biserica Sfântului Mormânt

Decizia poliției israeliene de a interzice patriarhului latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, să oficieze liturghia de Floriile Catolice în Biserica Sfântului Mormânt a provocat iritarea Italiei și Franței. Parisul, în mod special, are un istoric de momente tensionate cu Israelul pe tema felului în sunt tratați creștinii în Țara Sfântă.

„Pentru prima dată în ultimele secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să celebreze liturghia de Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a transmis Patriarhia Ierusalimului.

Această evoluție „constituie un precedent grav și dovedește o lipsă de considerație față de sentimentele a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, își îndreaptă privirea spre Ierusalim”.

Reacția Girogiei Meloni: „O ofensă nu doar pentru credincioși”

O primă condamnare a incidentului a venit de la Roma, unde premierul Italiei, Giorgia Meloni, a spus gestul polițiștilor israelieni „constituie o ofensă nu doar pentru credincioşi, ci pentru toată comunitatea care recunoaşte libertatea religioasă”. Totodată, ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a anunţat pe platforma X că l-a convocat pentru luni la minister pe ambasadorul Israelului în Italia.

La fel de categoric a fost și președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o postare pe X.

„Condamn această decizie a poliției israeliene, care se adaugă înmulțirii îngrijorătoare a violărilor statutului Locurilor Sfinte de la Ierusalim. Libera exercitare a cultului la Ierusalim trebuie să fie garantată pentru toate religiile”, a scris Macron.

Doi președinți francezi, scoși din sărite de polițiști israelieni

În trecut, Emmanuel Macron a avut personal o altercație cu polițiști din Israel. Franța deține patru domenii naționale în zona Ierusalimului: Mormântul regilor, Biserica Sfânta Ana, mănăstirea benedictină de la Eleona și bisericile în stil romanic construite în timpul cruciadelor de la Abu Gosh, toate fiind sub jurisdicția Franței de mai bine de 150 de ani.

Pe 22 ianuarie 2022, vizita președintelui Macron în Israel a fost marcată de o busculadă în fața bazilicii Sfânta Ana. Președintele s-a răstit la un polițist israelian care acționase cu brutalitate: „Nu-mi place ce ai făcut în fața mea! Ieși afară, te rog!”, a spus Macron atunci, vizibil iritat de prezența polițistului în biserică.

Incidentul cel mai cunoscut este cel din 1996 când și președintele Jacques Chirac i-a admonestat pe polițiștii israelieni care îl înconjurau prea strâns, spunându-le „Vreți să mă întorc înapoi la avion?”, după care le-a cerut să părăsească domeniul Sfânta Ana.

Un alt moment tensionat a avut loc în noiembrie 2024, în timpul vizitei ministrului francez de Externe Jean-Noël Barrot în Israel, ministrul refuzând să intre în domeniul de la Eleona câtă vreme poliția din Israel reține doi jandarmi francezi. Israelul nu a comunicat motivul intervenției pe un teritoriu sub suveranitatea Franței, dar ulterior a eliberat jandarmii.

„Nu voi intra astăzi pentru că forțele de securitate israeliene au intrat înarmate, fără să obțină în prealabil autorizația Franței și fără să accepte să iasă”, a declarat Barrot. „Această atingere a integrității unui domeniu plasat sub responsabilitatea Franței este de natură să fragilizeze legăturile cu Israelul”, a continuat oficialul francez.

Temeri legate de violențele din Cisiordania

În ce privește „violările” statutului Locurilor Sfinte menționate de Macron, este notabil gestul liderilor comunităților creștine din Israel care au participat împreună la o liturghie oficiată la ruinele unei biserici creștine din secolul V, în semn de protest față de incendierea unei biserici creștine la Taybeh de către coloniști evrei din Cisiordania.

Temerile legate de violențe îi determină pe creștini să părăsească Cisiordania, spunea cardinalul Pierbattista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului. „Din păcate, tentația de a emigra există din cauza situației. În momentul de față este foarte dificil să vezi când și cum se va termina, este greu îndeosebi pentru tineri să vorbească despre speranță și încredere în viitor”, a spus Pizzaballa.

În jur de 50.000 de creștini palestinieni trăiesc în Ierusalim și în Cisiordania, o zonă în care se află numeroase locuri sfinte, inclusiv Bethleem-ul unde s-a născut Isus.

Franța are un rol de protector al creștinilor din Țara Sfântă, încă de pe vremea în care aceasta era parte a Imperiului Otoman.

Macron, înjurat de fiul Netanyahu

Incidentul de Florii de la Ierusalim survine în contextul în care relațiilor dintre Franța și Israel sunt deja tensionate, după ce Franța a recunoscut oficial statul Palestina, în septembrie 2025, în cadrul unei Adunări Generale a ONU. Macron motiva că acest lucru ar putea contribui la instaurarea unei păci durabile în regiune.

În replică, guvernul israelian a afirmat că decizia Parisului reprezintă „o recompensă pentru terorism”. Mult mai puțin diplomat a fost chiar fiul premierului Benjamin Netanyahu, care l-a înjurat pe Macron.

„Du-te dracului!”, a scris Yair Netanyahu în limba engleză pe platforma X. „Da independenței Noii Caledonii! Da independenței Polineziei Franceze! Da independenței Corsicii! Da independenței Țării Bascilor! Da independenței Guineii Franceze”, a adăugat Yair Netanyahu, greșind numele Guyanei Franceze.