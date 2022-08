Perchezițiile de astăzi: Nașul lui Sergiu Sîrbu este vizat în dosarul în care ar figura și Silvia Radu: „Acțiuni de prost gust, intentate la comandă”

Nașul de cununie a fostul deputat transfug, Sergiu Sîrbu, Valentin Vizant este vizat în dosarul de spălare de bani în care ar figura și fostul primar de Chișinău, Silvia Radu. Acesta a venit cu o reacție, după ce procurorii au efectuat astăzi, 15 august, percheziții la domiciliu său. Totodată, Vizant a menționat pe o pagină de socializare că se află în străinătate, într-o deplasare de afaceri, iar perchezițiile sunt „acțiuni de prost gust, efectuate în baza unui dosar intentat la comandă, fără niciun suport juridic”, transmite Unimedia.

„În dimineața zilei de 15 august am fost surprins că în apartamentul unde locuiesc în Chișinău se petrec percheziții. Mă aflu în străinătate, unde am plecat recent într-o deplasare de afaceri.

Referitor la ceea ce fac procurorii vreau să declar următoarele: Consider aceste percheziții drept acțiune de prost gust, efectuate în baza unui dosar intentat la comandă, fără niciun suport juridic.

Am aflat că încheierea privind petrecerea perchezițiilor a fost emisă încă la 19 iulie. Până în prezent nu am fost solicitat în niciun fel de către procurori sau alți reprezentanți ai forțelor de ordine. Fără nicio obiecție din partea Poliției de Frontieră am ieșit din țară.

Persoane care au pus la cale toate aceste fărădelegi consideră că justiția se face prin mediatizarea unor percheziții fără niciun un fel de argumente în proces. De mai mulți ani activez în domeniul aviației civile, având afaceri în diferite țări. Pe parcursul acestor ani, nu am avut pretenții față de activitatea companiilor conduse de mine.

În timpul apropiat, voi prezenta opiniei publice informații referitor la numele celor care au comandat acest dezmăț cu implicarea procurorilor, precum și scopurile pe care aceștia le urmăresc. În afară de aceasta, voi prezenta un raport detaliat privind activitatea companiilor gestionate de mine”, a scris Vizant pe pagina sa de Facebook.

Vă amintim că un fost director al Autorității Aviației Civile (AAC) a fost reținut într-un dosar de spălare de bani, în această dimineață, 15 august, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție. Fostul conducător al AAC, care a activat până în ianuarie 2021 în cadrul Autorității, este bănuit că, împreună cu alți foști angajați ai entității aeronautice și un fost primar al capitalei, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

În această dimineață, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală la domiciliile bănuiților. Fostul director al AAC a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane urmează să fie audiate.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!