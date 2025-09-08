Peste 2.400 de buletine pregătite pentru votul prin corespondență la parlamentarele din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală a anunțat tipărirea a peste 2.400 de buletine de vot, destinate alegătorilor care și-au înregistrat opțiunea de a vota prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Buletinele vor fi expediate în timp util către moldovenii din străinătate care au optat pentru această modalitate de vot, astfel încât plicurile să poată ajunge în țară înainte de numărătoarea finală.

Pentru prima dată, votul prin corespondență se aplică în state precum SUA, Canada, Australia, Japonia sau Norvegia, oferind diasporei o alternativă mai sigură și mai comodă. Alegătorii trebuie doar să trimită înapoi plicurile completate, respectând termenele legale.

Interesul pentru această procedură a fost semnificativ: peste 2.600 de cetățeni s-au înregistrat pentru a primi buletinele prin poștă. Cei mai mulți provin din Statele Unite și Canada, dar înscrieri există și din alte colțuri ale lumii.

CEC susține că măsura vine în sprijinul participării active la vot și încurajează diaspora să își exercite dreptul constituțional, fără a fi constrânsă de distanțe sau programul de lucru al secțiilor de vot.

Implementarea votului prin corespondență este văzută ca un pas important în modernizarea procesului electoral și o dovadă că vocea cetățenilor, indiferent unde trăiesc, rămâne esențială pentru viitorul Republicii Moldova.